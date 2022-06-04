Об этом она написала в Twitter.

"Городок стал свидетелем зверств, совершенных во время жестокой войны России, включая семьи, убитые в собственных домах. Это лишь укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих ужасающих преступлениях", - отметила Бринк.

По состоянию на 3 июня в Киевской области нашли тела 1 314 местных жителей, убитых военными РФ во время оккупации.