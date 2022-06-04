"Городок стал свидетелем зверств": посол США посетила Бородянку в Киевской области
Посол США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку Киевской области, которую разрушили россияне
Об этом она написала в Twitter.
"Городок стал свидетелем зверств, совершенных во время жестокой войны России, включая семьи, убитые в собственных домах. Это лишь укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих ужасающих преступлениях", - отметила Бринк.
По состоянию на 3 июня в Киевской области нашли тела 1 314 местных жителей, убитых военными РФ во время оккупации.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное