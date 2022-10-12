Об этом предупредил президент Ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий на брифинге в Media Center Ukraine.

Он отметил, что объекты водоснабжения - это важная критическая инфраструктура, поэтому враг вполне может нанести по ним удары.

"Городам нужно подготовиться к возможным отключениям объектов водоснабжения и разработать действенные меры по решению вопроса обеспечения жителей городов водой", - заявил Новицкий.

Он отметил, что в городах с населением до 400 тыс. человек объектам водной инфраструктуры достаточно генераторов, чтобы обеспечить подачу воды, в то время как ситуация в крупных городах хуже, а потому требует разработки дополнительных мер.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb