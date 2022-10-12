Городам следует подготовиться к возможным отключениям водоснабжения, - президент Укрводоканалекологии
Оккупанты могут нанести удары по объектам водоснабжения, поэтому украинцы должны быть готовы к перебоям с водой
Об этом предупредил президент Ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий на брифинге в Media Center Ukraine.
Он отметил, что объекты водоснабжения - это важная критическая инфраструктура, поэтому враг вполне может нанести по ним удары.
"Городам нужно подготовиться к возможным отключениям объектов водоснабжения и разработать действенные меры по решению вопроса обеспечения жителей городов водой", - заявил Новицкий.
Он отметил, что в городах с населением до 400 тыс. человек объектам водной инфраструктуры достаточно генераторов, чтобы обеспечить подачу воды, в то время как ситуация в крупных городах хуже, а потому требует разработки дополнительных мер.
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