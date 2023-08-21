Города временно оккупированной Луганщины на грани экологической катастрофы: россияне не вывозят бытовой мусор
На временно оккупированной территории Луганской области местные жители жалуются на то, что российские власти не занимаются вывозом бытового мусора из дворов, создавая экологическую катастрофу в городах
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
"Города оккупированной Луганщины на грани экологической катастрофы. И если ситуацию в захваченных в прошлом году населенных пунктах хотя бы можно оговорить боевыми действиями и значительными разрушениями, то оккупированные в 2014 году города дошли до такой жизни самостоятельно", - подчеркнул он.
По словам Лысогора, проблема с вывозом бытового мусора из дворов остра для местных жителей. В частности, на оккупационные власти по этому поводу жалуются жители Северодонецкого района, а также Хрустального, находящегося под оккупацией РФ с 2014 года.
"За девять лет (жители Хрустального, - ред.) так и не увидели желания России сделать их жизнь лучше", - отмечает глава Луганской ОВА.
Он также добавил, что в ответ на многочисленные запросы для закрытия вопроса накануне так называемых первых выборов временные оккупационные власти решили отправить в "ЛНР" только четыре мусоровоза на весь регион. По словам Лысогора, они считают, что "последние должны справиться".
- Накануне глава ОВА сообщал , что в разрушенном российскими оккупантами Северодонецке в Луганской области захватчики выбрали несколько наиболее уцелевших девятиэтажек и будут проводить у них ремонты на показ.
- Также в захваченных Россией городах Луганской области наблюдается обостренная гуманитарная ситуация, ведь кафиры не восстанавливают разрушенные жилые дома и инфраструктуру.
- Центр нацпротива также заявлял , что россияне решили оборудовать мусорные свалки на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области и вывозить туда мусор из РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 42.11
- Актуальное
- Важное