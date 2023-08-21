Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Города оккупированной Луганщины на грани экологической катастрофы. И если ситуацию в захваченных в прошлом году населенных пунктах хотя бы можно оговорить боевыми действиями и значительными разрушениями, то оккупированные в 2014 году города дошли до такой жизни самостоятельно", - подчеркнул он.

По словам Лысогора, проблема с вывозом бытового мусора из дворов остра для местных жителей. В частности, на оккупационные власти по этому поводу жалуются жители Северодонецкого района, а также Хрустального, находящегося под оккупацией РФ с 2014 года.

"За девять лет (жители Хрустального, - ред.) так и не увидели желания России сделать их жизнь лучше", - отмечает глава Луганской ОВА.

Он также добавил, что в ответ на многочисленные запросы для закрытия вопроса накануне так называемых первых выборов временные оккупационные власти решили отправить в "ЛНР" только четыре мусоровоза на весь регион. По словам Лысогора, они считают, что "последние должны справиться".