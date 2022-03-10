"Города, куда пришло зло, не увидят и следа вторжения РФ": Зеленский поручил правительству подготовить восстановление Украины лучшими специалистами

Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.



Президент отметил, что поручил правительству начать разрабатывать проекты обновления украинских городов.



"После войны, после нашей победы мы отстроим все, что разрушено очень быстро и очень качественно. Для каждого пострадавшего города будет создана специальная программа для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку. Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, Изюм, Мариуполь и все наши прекрасные города, к которым пришло зло, не увидят и следа от российского вторжения", - сказал Зеленский.



Президент пообещал, что к восстановлению привлекут лучших архитекторов, а площадь Свободы в Харькове, которую оккупанты обстреляли ракетами, станет одним из главных туристических объектов Украины.



"Лучшие архитекторы, лучшие компании, лучшие проекты. Для каждого города! Я хочу сказать об этом на примере Харькова. Нашего Харькова, который сейчас переживает самые страшные страдания, самые страшные со времен Второй мировой войны. Названия ничего не скажут, но харьковчане услышат… Площадь Свободы будет такой, что там будут все, все мы, все европейцы! Мы все отстроим! Я вам лично обещаю. Харьковчане увидят, что Украина – для них. И это – по-настоящему", - завершил видеообращение Зеленский.

Напомним, 9 марта в Харькове и Харьковской области российские снаряды попали в ТРЦ и жилой дом, в результате чего погибли четыре человека, один ребенок был госпитализирован.

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