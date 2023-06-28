Об этом информирует Украинская Киноакадемия.

Проект "Города и их герои" показывает героизм украинского народа в разных городах, пострадавших от российского вторжения. Был избран герой для каждого из шести украинских городов, пострадавших от российской агрессии. Это Харьков, Николаев, Чернигов, Ахтырка, Баштанка и Иванков – города, где живут герои фильма о городе.

Каждый фильм раскрывает свою страницу волонтерства, действенности и любви к собственной стране от украинцев.

Режиссеры лент – Ольга Гибелинда и Андрей Литвиненко.

Премьера фильма "Города и их герои" состоится в Киеве 3 июля в 18:30 в кинотеатре "Оскар", ТРЦ Gulliver (Спортивная площадь, 1а, 7 этаж).

Вход свободный, по обязательной предварительной регистрации .

Еще одной частью проекта есть тематическая фотовыставка на Софийской площади, где можно увидеть города и их жителей. Это работы украинских фотографов, в том числе Владислав Содель, Валентин Кузан, Арсений Герасименко, Роман Пашковский, Олег Тоцкий, Игорь Тишенко. Фотовыставка продлится до 12 июля.