Города и их герои: в Киеве состоится премьера документалки о героизме украинского народа
3 июля в столице пройдет премьерный показ документального фильма "Города и их герои" о мужестве украинского народа
Об этом информирует Украинская Киноакадемия.
Проект "Города и их герои" показывает героизм украинского народа в разных городах, пострадавших от российского вторжения. Был избран герой для каждого из шести украинских городов, пострадавших от российской агрессии. Это Харьков, Николаев, Чернигов, Ахтырка, Баштанка и Иванков – города, где живут герои фильма о городе.
Каждый фильм раскрывает свою страницу волонтерства, действенности и любви к собственной стране от украинцев.
Режиссеры лент – Ольга Гибелинда и Андрей Литвиненко.
Премьера фильма "Города и их герои" состоится в Киеве 3 июля в 18:30 в кинотеатре "Оскар", ТРЦ Gulliver (Спортивная площадь, 1а, 7 этаж).
Вход свободный, по обязательной предварительной регистрации .
Еще одной частью проекта есть тематическая фотовыставка на Софийской площади, где можно увидеть города и их жителей. Это работы украинских фотографов, в том числе Владислав Содель, Валентин Кузан, Арсений Герасименко, Роман Пашковский, Олег Тоцкий, Игорь Тишенко. Фотовыставка продлится до 12 июля.
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