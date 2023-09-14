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"Города Героев. Харьковщина": Укрпочта выпустила марки, посвященные самой мощной контрнаступательной операции ВСУ

14 сентября, 2023 четверг
08:31
Общество

К годовщине самой мощной контрнаступательной операции Вооруженных Сил на Харьковщине Укрпочта презентовала блок марок - Харьков, Балаклея, Купянск и Изюм

Об этом информирует гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский .

"Ровно год назад я с командой проехал по только что освобожденным Изюму, Балаклее и Купянске, чтобы увидеть, что оставили оккупанты и как быстро мы можем возобновить работу. Это был переломный момент в пользу мира на украинских условиях. Эти города созданы не из бетонных стен, а из людей, которые делают сверхвозможное", - говорится в заявлении.

Сообщается, что блок марок "Города Героев. Харьковщина" посвящают Вооруженным Силам Украины, которые в короткие сроки провели мощнейшую контрнаступательную операцию со времен Второй мировой. Также марки выпустили в честь местных жителей, которые, невзирая на угрозу пыток, сдавали позиции врага.

"В сентябре 2022 года ВСУ стремительными контрударами освободили от оккупантов почти всю область. Харьковщина выстояла благодаря отваге военных и обычных людей. Благодаря тем, кто проложил эвакуационные маршруты, кто сбил российский штурмовик над небом Харькова, кто спас бесценный музейный экспонат, кто своим сопротивлением и смелостью помог освободить родную землю. Патриоты-слобожанцы показали пример стойкости и несокрушимости и продолжают защищаться от нападений агрессора", - говорится в описании почтового набора.

В блок вошли четыре марки – "Харьков", "Балаклея", "Купянск" и "Изюм".

Эскизы почтового выпуска разработаны креативным агентством I AM IDEA. Общий тираж – 75 тысяч.

Стоимость блока марок 72 грн. Приобрести его можно в онлайн-магазине и отделениях по всей стране.

Интересные новости Укрпочты

9 июня в Украине стартовал 2-й этап обмена ламп накаливания на LED в отделениях Укрпочты.

12 апреля, к годовщине выпуска марки "Русский военный корабель, иди...!", Укрпочта выпустила еще 1000 экземпляров, чтобы собрать средства на дроны для ВСУ.

Благодаря новой тысяче экземпляров марки "Русский военный корабель, иди...!" на годовщину выпуска удалось собрать миллион гривен на 10 беспилотников DJI Mavic 3 для ВСУ.

16 июня Укрпочта получила три награды ежегодной международной отраслевой премии World Post and Parcel Award сразу в трех категориях.

23 июня Укрпочта представила марку и мерч, посвященный освобождению украинской разведкой от российских оккупантов острова Змеиный.

С 1 июля Укрпочта открывала отделения по максимально возможным графикам работы и будет открыта в выходные дни.

Акционерное общество "Укрпочта" летом снизило стоимость доставки посылок из Украины за границу до 18%.

Харьков
военные силы Украины
Игорь Смилянский
Балаклея
Харковщина
Изюм
Контрнаступление ЗСУ
Купянск
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