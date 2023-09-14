"Города Героев. Харьковщина": Укрпочта выпустила марки, посвященные самой мощной контрнаступательной операции ВСУ

Об этом информирует гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский .

"Ровно год назад я с командой проехал по только что освобожденным Изюму, Балаклее и Купянске, чтобы увидеть, что оставили оккупанты и как быстро мы можем возобновить работу. Это был переломный момент в пользу мира на украинских условиях. Эти города созданы не из бетонных стен, а из людей, которые делают сверхвозможное", - говорится в заявлении.

Сообщается, что блок марок "Города Героев. Харьковщина" посвящают Вооруженным Силам Украины, которые в короткие сроки провели мощнейшую контрнаступательную операцию со времен Второй мировой. Также марки выпустили в честь местных жителей, которые, невзирая на угрозу пыток, сдавали позиции врага.

"В сентябре 2022 года ВСУ стремительными контрударами освободили от оккупантов почти всю область. Харьковщина выстояла благодаря отваге военных и обычных людей. Благодаря тем, кто проложил эвакуационные маршруты, кто сбил российский штурмовик над небом Харькова, кто спас бесценный музейный экспонат, кто своим сопротивлением и смелостью помог освободить родную землю. Патриоты-слобожанцы показали пример стойкости и несокрушимости и продолжают защищаться от нападений агрессора", - говорится в описании почтового набора.

В блок вошли четыре марки – "Харьков", "Балаклея", "Купянск" и "Изюм".

Эскизы почтового выпуска разработаны креативным агентством I AM IDEA. Общий тираж – 75 тысяч.

Стоимость блока марок 72 грн. Приобрести его можно в онлайн-магазине и отделениях по всей стране.

Интересные новости Укрпочты

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Благодаря новой тысяче экземпляров марки "Русский военный корабель, иди...!" на годовщину выпуска удалось собрать миллион гривен на 10 беспилотников DJI Mavic 3 для ВСУ.

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23 июня Укрпочта представила марку и мерч, посвященный освобождению украинской разведкой от российских оккупантов острова Змеиный.

С 1 июля Укрпочта открывала отделения по максимально возможным графикам работы и будет открыта в выходные дни.

Акционерное общество "Укрпочта" летом снизило стоимость доставки посылок из Украины за границу до 18%.