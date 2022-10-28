"Город-спаситель": Зеленский присвоил Праге почетное отличие
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 октября, присвоил Праге звание "Город-спаситель"
Об этом сообщили на сайте Официального интернет-представительства президента Украины .
В тексте указа отмечается, что звание присваивается "за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомой поддержке Украины в защите ее независимости и суверенитета".
Отметим, что Прага стала третьим городом после польских Жешува и Перемышля, которому присвоено почетное отличие "Город-спаситель".
- 22 мая польский Жешув получил от Украины почетное звание "Город-спаситель".
- 12 июля Зеленский присвоил польскому Перемышлю почетное звание "Город-спаситель".
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