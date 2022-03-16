Город Сарны на Ровенщине обстреляли ракетами, – городской голова
В городе Сарны, в 90 километрах к северу от Ровно, раздалось несколько взрывов.
Об этом сообщил мэр Руслан Серпенинов в Facebook.
Он написал о ракетной атаке и добавил, что предварительно без жертв. Подробностей должностное лицо не разглашает. В настоящее время на местах работают соответствующие службы.
Добавим, что позже мэр свое сообщение о ракетном ударе удалил со страницы.
Как отметил руководитель областной военной администрации Виталий Коваль, ракетный удар пришелся на один из военных инфраструктурных объектов.
"Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия, все под контролем", – добавил он.
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