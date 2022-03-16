Город Сарны на Ровенщине обстреляли ракетами, – городской голова

Об этом сообщил мэр Руслан Серпенинов в Facebook.



Он написал о ракетной атаке и добавил, что предварительно без жертв. Подробностей должностное лицо не разглашает. В настоящее время на местах работают соответствующие службы.



Добавим, что позже мэр свое сообщение о ракетном ударе удалил со страницы.



Как отметил руководитель областной военной администрации Виталий Коваль, ракетный удар пришелся на один из военных инфраструктурных объектов.



"Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия, все под контролем", – добавил он.



Напомним, российские кафиры "Градом" обстреляли колонну гражданских, эвакуировавшихся из Мариуполя. Есть 5 раненых, в том числе один ребенок.

16 марта также оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.

Кроме Драмтеатра, в Мариуполе россияне разбомбили бассейн Нептун, – глава ОВА.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на бомбардировки – россияне знали, что это гражданское укрытие.

В русском минобороны обвинили батальон Азов в бомбардировке Мариупольского драмтеатра.

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