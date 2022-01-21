"Город останется спокойным, пусть россияне не разжимают рот": Терехов об угрозе оккупации Харькова
Харьковский мэр Игорь Терехов просит жителей Харькова сохранять спокойствие на фоне сведений о возможной оккупации города Россией
Об этом он сообщил Общественному .
"Хочу успокоить харьковчан, сказать, что пока я Харьковский городской голова мы никому не дадим захватить Харьков - никакой России. Поэтому в Харькове все будет спокойно, четко, ничего здесь не будет. Мы прилагаем все усилия, и Харьков останется спокойным городом, пусть россияне не разжимают рот", - подчеркнул Терехов.
Он также ответил, какие меры предпринимаются городскими властями, чтобы обезопасить город в случае угрозы.
"Мы делаем все четко, есть четкая дорожная карта. Я очень хочу, чтобы не было никакой агонии, истерики. Харьков остается спокойным, толерантным, мирным украинским городом. Не будет никакой войны", - подытожил мэр Харькова.
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