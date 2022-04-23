Город Нью-Йорк выделит $2 млн для украинских переселенцев

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на мэра города Эрика Адамса.



Эти средства пойдут на юридическую поддержку, услуги перевода, решение социальных вопросов украинцев.



В ближайшие дни город обещает объявить об услугах, предоставляемых в рамках этой помощи.



"Нью-Йорк является домом для крупнейшей украинской общины Америки, и мы солидарны со всеми пострадавшими как здесь, так и за рубежом, - сказал Адамс. - Мы - город иммигрантов и готовы с распростертыми объятиями оказать любую необходимую поддержку новоприбывшим".



В марте Адамс поднял американский и украинский флаги на Манхэттене - центральном районе Нью-Йорка, который, по словам городских чиновников, будет развеваться над городом до самой победы Украины в войне.



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