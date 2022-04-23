Город Нью-Йорк выделит $2 млн для украинских переселенцев
Нью-Йорк выделит 2 млн долларов из городского бюджета для оказания помощи проживающим в городе гражданам Украины, в том числе беженцам, спасающимся от российского вторжения
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на мэра города Эрика Адамса.
Эти средства пойдут на юридическую поддержку, услуги перевода, решение социальных вопросов украинцев.
В ближайшие дни город обещает объявить об услугах, предоставляемых в рамках этой помощи.
"Нью-Йорк является домом для крупнейшей украинской общины Америки, и мы солидарны со всеми пострадавшими как здесь, так и за рубежом, - сказал Адамс. - Мы - город иммигрантов и готовы с распростертыми объятиями оказать любую необходимую поддержку новоприбывшим".
В марте Адамс поднял американский и украинский флаги на Манхэттене - центральном районе Нью-Йорка, который, по словам городских чиновников, будет развеваться над городом до самой победы Украины в войне.
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