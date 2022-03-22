Город не пригоден для жизни, боевые действия идут во всех районах, оккупанты пытаются прорваться к Киеву, - депутат о ситуации в Ирпене
Депутат Ирпенского горсовета Виолетта Дворникова рассказала, что город не пригоден для жизни, потому что российские оккупанты пытаются прорваться к Киеву и ведут боевые действия во всех районах Ирпеня
Политик сказала это в эфире Еспресо.TV.
"Сейчас из-за комендантского часа эвакуация из Ирпеня не проводится, но завтра, 23 марта, мы будем активно работать в этом направлении. Сразу хочу обратиться ко всем друзьям жителей, которые остались в городе и еще не решаются покинуть Ирпень. Прошу, приложите все усилия и уговорите их уехать, ведь это даст больше возможностей нашей армии отстоять и защитить город. Еще раз призываю то небольшое количество людей: пожалуйста, покиньте Ирпень. Дайте возможность работать нашим защитникам и не подвергайте свою и жизни волонтеров опасности. После освобождения Ирпеня мы вместе вернемся и возродим наш родной город", - отметила Дворникова.
Депутат также добавила, что сейчас боевые действия идут во всех районах города и во всех направлениях: враг ищет пути к захвату города и продвижению на столицу Украины Киев.
"Сейчас главной целью захватчиков является преодоление реки Ирпень, ставшей для них преградой на пути в Киев. Попытки российских оккупантов установить понтонные переправы проваливаются. ВСУ и терроборона контролируют передвижение врага и дают достойный отпор. После подрыва дамбы и шлюзов река Ирпень продолжает подыматься, что является дополнительной проблемой для врага, но грозит подтоплением городу. Хотя мы стоим и будем стоять до конца", - подчеркнула Виолетта Дворникова.
Политик добавила, что пока она не видит Ирпень как город для жизни, ведь больше 3 недель в городе нет коммуникаций, разрушен водоканал и Ирпенская РЭС, каждый второй дом пылает.
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