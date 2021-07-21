Город Ливерпуль исключили из списка наследия ЮНЕСКО

Об этом сообщил сайт ЮНЕСКО.



Причиной исключения назвали "необратимую потерю характеристик, указывающих на выдающуюся ценность объекта".

Объект "Ливерпуль - город мореходов и торговцев" внесли в список ЮНЕСКО в 2004 году.

"Ливерпуль. Город мореплавателей и торговцев" - это шесть участков в историческом центре и на территории доков. Их внесли в список как свидетельство развития одного из крупнейших в мире торговых центров XVIII-XIX веков.



На этих местах началось строительство комплекса Liverpool Waters.



"Осуществление этого проекта продолжилось как на территории объекта, так и в его буферной зоне. Комитет считает, что эти сооружения вредят подлинности и целостности объекта", - говорится в сообщении.