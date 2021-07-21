Город Ливерпуль исключили из списка наследия ЮНЕСКО
Комитет ЮНЕСКО проголосовал за исключение Ливерпуля из списка объектов всемирного наследия
Об этом сообщил сайт ЮНЕСКО.
Причиной исключения назвали "необратимую потерю характеристик, указывающих на выдающуюся ценность объекта".
Объект "Ливерпуль - город мореходов и торговцев" внесли в список ЮНЕСКО в 2004 году.
"Ливерпуль. Город мореплавателей и торговцев" - это шесть участков в историческом центре и на территории доков. Их внесли в список как свидетельство развития одного из крупнейших в мире торговых центров XVIII-XIX веков.
На этих местах началось строительство комплекса Liverpool Waters.
"Осуществление этого проекта продолжилось как на территории объекта, так и в его буферной зоне. Комитет считает, что эти сооружения вредят подлинности и целостности объекта", - говорится в сообщении.
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