Видео с дрона, который подняли над разбомбленным городом, показал в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Рубежне — город, которого почти нет. Орки разрушили полностью один из промышленных центров Луганщины… Хаотичные обстрелы населенного пункта не оставили шанса уцелеть ни одному району города", - написал руководитель области.

Гайдай уточнил, что до начала полномасштабного вторжения в Рубежном проживало более 60 тыс. жителей.

31 мая в Северодонецке российская ракета попала в цистерну с азотной кислотой: людей попросили не выходить из укрытий и подготовить маски с содовым раствором.

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