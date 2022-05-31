Город, которого нет. Дрон показал видео разрушенного россиянами Рубежного
Захватчики разрушили Рубежное — один из промышленных центров Луганщины.
Видео с дрона, который подняли над разбомбленным городом, показал в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Рубежне — город, которого почти нет. Орки разрушили полностью один из промышленных центров Луганщины… Хаотичные обстрелы населенного пункта не оставили шанса уцелеть ни одному району города", - написал руководитель области.
Гайдай уточнил, что до начала полномасштабного вторжения в Рубежном проживало более 60 тыс. жителей.
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