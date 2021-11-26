Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Горнолыжные курорты на Новый год будут работать для вакцинированных, - Кузин

Горнолыжные курорты на Новый год будут работать для вакцинированных, - Кузин

26 ноября, 2021 пятница
19:11
Общество Игорь Кузин

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что горнолыжные курорты на Новый год будут работать для вакцинированных граждан при соблюдении противоэпидемических правил

Об этом Кузин сказал в интервью Интерфакс-Украина .

"Согласно постановлению №1236, регулирующему карантинные ограничения, у нас в "красной" зоне запрещена работа подъемников, но к вакцинированным этот запрет не применяется. Мы уже начали говорить с зимними курортами о режиме - как здесь обеспечить соблюдение требований противоэпидемического законодательства ", – сказал Кузин.

Главный санврач добавил, что обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, поэтому по предложению владельцев подъемников возможно введение верификации на входе в гостиницу или на пункте проката спортивного снаряжения.

"Там турист будет верифицироваться, показывать свои документы о ПЦР-тесте или сертификате, ему на спортивную одежду наклеивают специальную наклейку, которая будет иметь индивидуальный номер и по которой человека можно будет идентифицировать в случае специальной проверки. Кроме того, будет создана специальная база этих номеров" , – сказал Кузин.

Чиновник отметил, что согласно прогнозам, конец декабря ожидается "эпидемически более спокойным, чем начало ноября".

"К Новому году волна уже должна выйти за территорию Украины. По тем прогнозам, которые мы используем, показатели заболеваемости и госпитализации приходятся на середину ноября. Мы сейчас почти перешли пик показателей. Даже добавление нескольких областей к "красному" уровню не будет влиять на общеукраинский статистику, учитывая, что большие регионы будут возвращаться в "оранжевую" или даже "желтую" зону", - сказал Кузин.

  • Напомним, 25 ноября в Украине зафиксировали 15 936 случаев коронавируса, 608 пациентов скончались, 24 569 - поправились.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Коронавирус
горнолыжные курорты
Читайте также:
Наталка Діденко
25 ноября, 2021 четверг
Украину накроет штормовой ветер и ночные морозы, - синоптик Наталья Диденко
Френк Санчес
24 ноября, 2021 среда
Непобедимый кубинский нокаутер вызвал Усика на бой
25 ноября, 2021 четверг
Угроза вторжения РФ на украинские территории: в Госдепе США заявили о подготовке к "непредвиденным обстоятельствам"
Киев
+7
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.99
    Покупка 26.99
    Продажа 27.26
  • EUR
    Покупка 30.27
    Продажа 30.72
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
26 ноября
19:25
Эксклюзив
"1 числа придем под Офис президента": активист Кабакаев предположил, что Зеленский считает госпереворотом акцию за отставку Ермака
19:13
Я молил Бога, чтобы не попали Италия и Португалия, - Петраков прокомментировал результаты жеребьевки ЧМ-2022
18:57
Телескоп Hubble показал шарообразное скопление звезд в созвездии Змееносец
Hubble сделал снимок двух "невидимых" галактик
18:45
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку "Прямого" Анну Дзьобу, когда она пыталась задать президенту вопрос
18:31
Украина пока не будет ограничивать въезд из стран, обнаруживших новую мутацию COVID-19, - Минздрав
18:24
Трофей ЧС-2022
Квалификация ЧМ-2022: результаты жеребьевки плей-офф
18:22
Сборная Украины узнала соперников в плей-офф ЧМ-2022
18:16
НАТО
Главы МИД стран НАТО обсудят скопление российских войск у границ Украины
18:10
Промоутер спрогнозировал завершение карьеры Джошуа в случае второго поражения Усику
18:03
"Сплошная ложь": Ахметов о заявлении Зеленского про госпереворот и втягивании в него бизнесмена
18:01
В зоне ООС погиб украинский военный, оккупанты задействовали запрещенные минометы
17:46
Обновлено
Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел пятичасовой пресс-марафон: Эспрессо собрало основные ответы
17:32
Зеленский заявил, что передал списки пленных всем, кто общается с Путиным
17:31
Зеленский
"Вертолет сломался, Ермак в Гуте был, но не праздновал": Зеленский рассказал, как летал на госрезиденцию в юбилей главы ОПУ
17:14
Зеленский рассказал, что будет, когда закончится контракт с Россией на транзит газа, и есть ли в Украине дефицит угля
16:48
Обновлено
Зеленский
Зеленский отрицает восстановление полномочий Татарова в Офисе президента
16:48
коронавирус
В Бельгии зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса Nu, обнаруженного в ЮАР
16:35
Зеленский
Я хотел бы, чтобы новый канцлер Германии был более четким в отношении членства Украины в ЕС, - Зеленский
16:28
19-летняя украинка Снигур обыграла россиянку и вышла в финал турнира ITF в Дубае
16:21
Анонс
Пресс-марафон Президента Зеленского: кто виноват? что делать?: "ПолитКлуб Виталия Портникова" 26 ноября
16:19
Денис Шмигаль
В 2022 году правительство планирует закрыть очередь на жилье для ветеранов войны на востоке Украины и переселенцев
16:18
Все думают, что Лопес – бог, бессмертный, но Ломаченко показал, что это не так, - Камбосос перед боем за пояс украинца
16:13
Распад Зеленского. Как Шестой сам себя обнулил и объявил диктатуру
16:11
Зеленский
Мы делаем все, чтобы оттянуть процесс запуска "Северного потока-2", для нас это большая трагедия, - Зеленский
16:07
Зеленский
Минцифры работает над вопросом проведения онлайн-выборов, - Зеленский
15:54
Йожеф Сабо
Бл**и, что они делают? Этот Путин сошел с ума, - экс-тренер сборной Сабо объяснил, почему нужно разводить Украину и Россию на ЧМ-2022
15:51
Информация о возможном госперевороте - приглашение Ахметова к диалогу, - политехнолог
15:36
"Милан" продлил контракт с тренером-героем, вернувшим клуб в Лигу чемпионов
15:28
"Никаких планов не было": Песков опроверг слова Зеленского о возможной подготовке россиянами госпереворота в Украине
15:16
У границы с РФ и Беларусью обнаружили склад огнестрельного оружия и тепловизоров
15:05
Оккупанты задержали координатора "Крымской солидарности" Меметова
15:00
нефть
В мире резко упали цены на нефть из-за появления нового штамма коронавируса
14:51
Могли забить 6-7 голов, играли против команды не самого высокого уровня, - Моуринью унизил "Зарю" после сокрушительного поражения в Лиге конференций
14:42
Алексей Резников
Россия создает истерию о наступлении, чтобы оправдать возможную агрессию против Украины, - Резников
14:39
Самый богатый футбольный клуб мира решил арендовать украинца Зинченко
14:31
Журналисты, которых не допустили на пресс-марафон Зеленского, вышли на акцию протеста
14:29
В Италии на стадион не впустили фаната "Зари", у которого был баннер с надписью "Луганск – это Украина"
14:28
Разведка: На оккупированный Донбасс прибыла группа кадровых военных РФ
13:58
дия
Украинцы сгенерировали в приложении "Дия" более 300 тыс. сертификатов об излечении от коронавируса
13:53
Зеленский
Зеленский анонсировал контакт Ермака с Кремлем после разговоров с Меркель и Мишелем
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV