Горнолыжные курорты на Новый год будут работать для вакцинированных, - Кузин

Об этом Кузин сказал в интервью Интерфакс-Украина .

"Согласно постановлению №1236, регулирующему карантинные ограничения, у нас в "красной" зоне запрещена работа подъемников, но к вакцинированным этот запрет не применяется. Мы уже начали говорить с зимними курортами о режиме - как здесь обеспечить соблюдение требований противоэпидемического законодательства ", – сказал Кузин.

Главный санврач добавил, что обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, поэтому по предложению владельцев подъемников возможно введение верификации на входе в гостиницу или на пункте проката спортивного снаряжения.

"Там турист будет верифицироваться, показывать свои документы о ПЦР-тесте или сертификате, ему на спортивную одежду наклеивают специальную наклейку, которая будет иметь индивидуальный номер и по которой человека можно будет идентифицировать в случае специальной проверки. Кроме того, будет создана специальная база этих номеров" , – сказал Кузин.



Чиновник отметил, что согласно прогнозам, конец декабря ожидается "эпидемически более спокойным, чем начало ноября".

"К Новому году волна уже должна выйти за территорию Украины. По тем прогнозам, которые мы используем, показатели заболеваемости и госпитализации приходятся на середину ноября. Мы сейчас почти перешли пик показателей. Даже добавление нескольких областей к "красному" уровню не будет влиять на общеукраинский статистику, учитывая, что большие регионы будут возвращаться в "оранжевую" или даже "желтую" зону", - сказал Кузин.

Напомним, 25 ноября в Украине зафиксировали 15 936 случаев коронавируса, 608 пациентов скончались, 24 569 - поправились.

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