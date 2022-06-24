Горная община находится под полной оккупацией: в окрестностях продолжаются локальные бои, - руководитель ВА Бабченко
Алексей Бабченко, руководитель военной администрации Горной общины сообщил, что захватчики зашли с двух сторон: одна часть вражеских сил вышла на тыл, а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть по направлению Горного и Золотого
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"На сегодняшний день Горная община полностью оккупирована, в окрестностях идут незначительные локальные бои, но враг зашел. Несмотря на то, что возле Золотого был крепкий укрепрайон, прорыв был по направлению Орехово - Тошковка. Оккупанты зашли с двух сторон, одна часть вышла на тыл" , а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть двигалась в направлении Горного и Золотого» – отметил руководитель ВА .
Бабченко сказал, что сейчас на этих территориях устанавливается оккупационный режим.
"По всей общине осталось до 4 тысяч местных жителей. Ситуация крайне сложная, которая продолжается последние несколько месяцев: отсутствует полностью электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение. Уже с 21 июня было невозможно добраться до Горного, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать население. Поэтому, что все дороги были либо неподконтрольны, либо простреливались», – пояснил руководитель ВА .
Алексей Бабченко отметил, что в начале масштабных военных действий большая часть общества находилась именно по линии фронта, то есть это такая уникальная община в Украине, значительная часть которой вытянута вдоль всей линии столкновения.
"ВСУ давали достойный отпор врагу, но первыми были захвачены Новотошковка , Крымское, Нижнее, Тошковка. Окраины общины, где идут бои полностью разрушены, осталось несколько поврежденных домов. Что касается ситуации в Горном и Золотом, то тоже были под постоянными обстрелами, критическая инфраструктура разрушена полностью, дома повреждены примерно на 60%. В Золотом ситуация сложнее, ведь там обстрелы не утихали" - рассказал руководитель ВА Горной общины.
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