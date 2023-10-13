Горловское направление связано с Авдеевским, враг усилил обстрелы, техника идет неустанным потоком, - военный Иевлев

Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".

"Горловское направление напрямую логистически связано с Авдеевским и уже 3 дня, я думаю, не открою никаких новых фактов, вы видите, что творится на Авдеевке. Вся техника, которая идет на Авдеевку именно с нашего направления, она на глубине от нас от 6-12 км, а 3 дня – это непрерывный поток техники, где мы наблюдали и "Сонцепеки", и танки, и "Саушки", и пушки Д-20, Д-30", - отметил военный.

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Иевлев добавил, что все оно проходит мимо украинских военных, на сколько это возможно – ВСУ пытаемся поражать эту технику, но враг эти дни повысил плотность и артиллерийских снарядов, и минометных обстрелов. Потому 3 дня у нас довольно жарко и изменилась ситуация.

"Прилет был где-то перед включением метров в 150, пришлось перейти в укрытие. Поэтому и говорю, что последние 3 дня ситуация очень жаркая", - подчеркнул он.

Что известно о российском наступлении возле Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Генштаб сообщил , что на Авдеевском направлении ВСУ отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Бараьаш заявил , что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки.

12 октября эксперты Институт изучения войны (ISW) назвали подлинные причины наступления россиян на Авдеевку.

Виталий Барабаш также отметил , что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, проводит безуспешные штурмовые действия.

13 октября стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 квадратных километра территории по разным направлениям возле Авдеевки. оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.