"Горит-пылает техника враждебная": на Донбассе украинские военные уничтожили российский танк
Украинские военные показали видео уничтожение российского танка на Донбассе
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в телеграмме .
"В степях Донбасса вражеский танк встретился с воинами ВСУ. 1:0 в пользу ВСУ! Верьте в своих защитников! Верьте в Украину! Победа за нами!", - подчеркнули военные.
На видео уничтожение российского танка наложили песню "Горит-пылает техника вражеская, родная Украина победит".
- По состоянию на утро 3 июля кафиры потеряли 1584 танка в Украине.
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