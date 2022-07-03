Об этом сообщило оперативное командование "Север" в телеграмме .

"В степях Донбасса вражеский танк встретился с воинами ВСУ. 1:0 в пользу ВСУ! Верьте в своих защитников! Верьте в Украину! Победа за нами!", - подчеркнули военные.

На видео уничтожение российского танка наложили песню "Горит-пылает техника вражеская, родная Украина победит".

По состоянию на утро 3 июля кафиры потеряли 1584 танка в Украине.

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