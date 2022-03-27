Горит 10 тыс. гектаров чернобыльского радиоактивного леса, - Денисова

Об этом написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Еспресо. TV.

Она отметила, что контроль и тушение пожаров невозможны из-за захвата зоны отчуждения российскими войсками.

"В результате горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, которые переносятся ветром на значительные расстояния. Это чревато радиацией Украины, Беларуси и странам Европы. Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся, что может вызвать сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время. Пламям могут быть охвачены хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов, которые находятся на территории Чернобыльской зоны", - написала Денисова.

Она обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно скорее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира.

"Предупредить катастрофические последствия можно только путем немедленной деоккупации российскими войсками территории. Поэтому призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины и деоккупации зон повышенной опасности", - подытожила Денисова.

Напомним, в результате российского вторжения в Украине сгорело 39 тыс. га лесов

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