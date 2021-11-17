Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Горишние Плавни – самый чистый промышленный город в Украине, самый загрязненный – Каменский

Горишние Плавни – самый чистый промышленный город в Украине, самый загрязненный – Каменский

17 ноября, 2021 среда
11:51
Общество

По комплексному индексу загрязнения атмосферы (ИЗА) город Горишние Плавни (Полтавская обл.), как и в 2019-2020гг., снова оказался наиболее экологически чистым промышленным городом по итогам 6 месяцев 2021 года среди 38 крупнейших индустриальных городов Украины (в которых рассчитывается индекс) с показателем 2 (до 5 п. – низкий уровень)

Вышеуказанный индекс учитывает степень загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с пятью приоритетными загрязняющими примесями. Такие данные в рамках отчета о состоянии загрязнения окружающей среды на территории Украины опубликовала Центральная геофизическая обсерватория (ЦГО) им. Б. Срезневского.
В атмосферном воздухе определялось содержание 22 загрязняющих веществ, включая восемь тяжелых металлов. Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха осуществлялась по данным наблюдений на 128 стационарных постах мониторинга гидрометеорологических организаций в 38 городах Украины.

Антирейтинг с высокими показателями загрязнения за январь-июнь 2021 года возглавил г. Каменское, также высокий уровень загрязнения зафиксирован (в порядке убывания) в Мариуполе, Одессе, Днепре, Кривом Рогу, Киеве, Николаеве, Виннице, Запорожье и Херсоне.

В отчете подчеркивается, что в городах, где проводились исследования, в первом полугодии 2021 года были превышены средние концентрации формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, оксида углерода и взвешенных веществ.

В этих городах в основном находятся крупные промышленные предприятия. В Каменском - Днепроазот Игоря Коломойского и Днепровский металлургический комбинат (находится в управлении Группы "Метинвест"); в Мариуполе - Металлургический комбинат им. Ильича и Азовсталь (группа "Метинвест"); в Днепре - ДТЭК Приднепровская ТЭС и Днепровский металлургический завод (Группа "DCH"); в Кривом Роге - Арселор Миттал Кривой Рог (группа "Арселор Миттал"), Северный, Центральный, Ингулецкий и Южный ГОК ("Метинвест"); в Киеве - Дарницкая ТЭЦ (компания "Евро-реконструкция"); в Запорожье - ПАО "Запорожсталь" (группа "Метинвест").

При этом в отчете отмечается, что общий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины за 6 месяцев 2021 года по показателю ИЗА (усредненный коэффициент индекса загрязнения атмосферы, определяемый по пяти компонентам с наивысшей ПДК) снизился с 6,9 до 6,4 по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. за счет среднегодового снижения содержания формальдегида.

Пятерка наиболее экологически чистых лидеров в январе-июне 2021 года выглядит следующим образом: Горишние Плавные (Полтавская обл.) – 38-е место, Измаил (Одесская обл.) – 37-е, Бровары (Киевская обл.) – 36-е ,Обухов (Киевская обл.) – 35-е, Харьков (Харьковская обл.) – 34-е. Из крупных промышленных предприятий в Горишних Плавнях (Полтавская обл.) расположены Полтавский, Еристовский и Билановский горнообогатительные комбинаты Группы Ferrexpo.

Горишние Плавни
Читайте также:
16 ноября, 2021 вторник
ЧМ-2022: Определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора
Московский Кремль
14 ноября, 2021 воскресенье
В РФ озвучили новый план по Украине: "Военный переворот в Киеве, затем референдум о Союзном государстве"
збірна України
17 ноября, 2021 среда
ЧМ-2022: с кем Украина может встретиться в плей-офф
Киев
+1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.39
    Покупка 26.39
    Продажа 26.64
  • EUR
    Покупка 29.82
    Продажа 30.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
17 ноября
15:51
Вместе мы сила: Зинченко показал, как сборная Украины праздновала выход в плей-офф ЧМ-2022
15:45
Instagram начал использовать видеоавторизацию для проверки аккаунтов
15:38
Денис Шмигаль
Шмигаль объяснил, как будут начислять тысячу гривен для вакцинированных
15:27
Самый сложный соперник Усика рассказал, как "накидал" в спарринге Виталию Кличко и получил угрозу от его брата
15:10
Германия и Чехия зарегистрировали новые максимумы заражений за все время пандемии
14:59
На линии разграничения с ОРЛО задержан оккупант с автоматом и военным билетом "ЛНР"
14:39
PR
Современное лечение – современным людям
14:34
Янукович
Преступления Януковича во время Майдана: ДБР завершило расследование
14:33
Следующий соперник рассказал, на какую проблему Ломаченко ему "открыл глаза" Лопес
14:20
верховная рада
Рада приняла закон о социальной защите медицинских работников, пострадавших от COVID-19
14:11
Кабмин назначил главу Национальной службы здоровья
14:00
Фьюри после срыва обязательной защиты решил немедленно провести сражение с Усиком
14:00
"Содействие безопасности и суверенитету": министр обороны Швеции заявил о готовности отправить в Украину военных
13:49
Верховная Рада
Рада распространила действие закона о предотвращении коррупции на руководство и должностных лиц Фонда соцстрахования и Пенсионного фонда
13:33
Рада ратифицировала соглашение между Украиной и ЕИБ о модернизации Укрпочты
13:04
Рада приняла изменения к уголовному и административному законодательству о работе Бюро экономической безопасности
13:01
WBC заставила непобедимого мексиканца встретиться с украинцем, который дал бой Головкину
13:00
Бои на границе Азербайджана и Армении: страны рассказали о новых потерях
12:54
Автопортрет Фриды Кало приобрели за рекордные $34,9 млн
12:53
Оккупанты второй раз за неделю обстреляли село в Донецкой области
12:41
В Киеве школьники с 22 ноября будут учиться очно, - Кличко
12:22
Украинец проведет бой за титул WBC Silver, выводящий на скандального российского друга Ломаченко
12:19
Виктор Ляшко
Минздрав планирует усилить карантинные ограничения для "желтой" зоны
12:11
Джо Байден
Байден запретил въезд в США чиновникам Никарагуа
12:08
лекарства
Рада ввела штрафы за продажу лекарств детям
11:45
Виталий Кличко
"Вынужденный шаг": Кличко прокомментировал повышение тарифов в транспорте Киева
11:35
Артем Довбик
Гол Довбика помог сборной Украины установить историческое достижение
11:30
ОБСЕ
ОБСЕ зафиксировала в зоне ООС около тысячи нарушений "тишины" в течение суток
11:17
К Саакашвили не пускают личного врача, - Денисова
11:01
Украинский боксер устроил дуэль взглядов перед чемпионским боем в Киеве
10:58
Госкино передали в управление правительства
10:52
Газпром
Газпром не планирует увеличивать поставки газа в ЕС в ближайшие месяцы, – глава Оператора ГТС
10:35
WBC отказалась санкционировать чемпионский бой Фьюри
10:27
Ковид в Германии
В Германии усиливают ограничения для невакцинированных от коронавируса
10:15
Владимир Зеленский
Крымская платформа, безопасность в Черном море, освобождение украинцев из плена РФ: Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом
10:12
Виталий Ярема
Виталий Ярема: хочу напомнить тем, кто сейчас выслуживается перед властью, – придет время, когда придется отвечать
10:01
Самый лучший боксер мира перепрыгнет через категорию и сразится за титул, которым владел Усик
09:50
Виталий Портников: У "Северного потока-2" опять проблемы
09:44
Резников встретился с министром обороны Британии: обсудили агрессию РФ, сотрудничество Украины с НАТО и развитие ВМС ВСУ
09:35
Павелко рассказал о будущем Петракова после выхода Украины в плей-офф ЧМ-2022
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV