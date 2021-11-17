Горишние Плавни – самый чистый промышленный город в Украине, самый загрязненный – Каменский

Вышеуказанный индекс учитывает степень загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с пятью приоритетными загрязняющими примесями. Такие данные в рамках отчета о состоянии загрязнения окружающей среды на территории Украины опубликовала Центральная геофизическая обсерватория (ЦГО) им. Б. Срезневского.

В атмосферном воздухе определялось содержание 22 загрязняющих веществ, включая восемь тяжелых металлов. Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха осуществлялась по данным наблюдений на 128 стационарных постах мониторинга гидрометеорологических организаций в 38 городах Украины.



Антирейтинг с высокими показателями загрязнения за январь-июнь 2021 года возглавил г. Каменское, также высокий уровень загрязнения зафиксирован (в порядке убывания) в Мариуполе, Одессе, Днепре, Кривом Рогу, Киеве, Николаеве, Виннице, Запорожье и Херсоне.



В отчете подчеркивается, что в городах, где проводились исследования, в первом полугодии 2021 года были превышены средние концентрации формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, оксида углерода и взвешенных веществ.



В этих городах в основном находятся крупные промышленные предприятия. В Каменском - Днепроазот Игоря Коломойского и Днепровский металлургический комбинат (находится в управлении Группы "Метинвест"); в Мариуполе - Металлургический комбинат им. Ильича и Азовсталь (группа "Метинвест"); в Днепре - ДТЭК Приднепровская ТЭС и Днепровский металлургический завод (Группа "DCH"); в Кривом Роге - Арселор Миттал Кривой Рог (группа "Арселор Миттал"), Северный, Центральный, Ингулецкий и Южный ГОК ("Метинвест"); в Киеве - Дарницкая ТЭЦ (компания "Евро-реконструкция"); в Запорожье - ПАО "Запорожсталь" (группа "Метинвест").



При этом в отчете отмечается, что общий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины за 6 месяцев 2021 года по показателю ИЗА (усредненный коэффициент индекса загрязнения атмосферы, определяемый по пяти компонентам с наивысшей ПДК) снизился с 6,9 до 6,4 по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. за счет среднегодового снижения содержания формальдегида.



Пятерка наиболее экологически чистых лидеров в январе-июне 2021 года выглядит следующим образом: Горишние Плавные (Полтавская обл.) – 38-е место, Измаил (Одесская обл.) – 37-е, Бровары (Киевская обл.) – 36-е ,Обухов (Киевская обл.) – 35-е, Харьков (Харьковская обл.) – 34-е. Из крупных промышленных предприятий в Горишних Плавнях (Полтавская обл.) расположены Полтавский, Еристовский и Билановский горнообогатительные комбинаты Группы Ferrexpo.