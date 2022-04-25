"Гореть земля под ногами": Данилов заявил, что наказание за Харьковские соглашения будет неотвратимым

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, передает Укринформ .

"Те органы, которые должны заниматься этим вопросом, несмотря на то, что было решение СНБО, не выполнили его до сих пор. Все больше, те негодяи, которые принимали в этом непосредственное участие, и дальше продолжают ходить спокойно по нашей земле, и она пока не горит под ногами. Но хочу передать им привет и сказать, что она обязательно будет под вами гореть", - заявил он.

По словам Данилова, ответственность за подписание Харьковских соглашений будет неотвратимой.

Он предложил представителям ОПЗЖ "спокойно взять и положить свои мандаты".



Данилов добавил, что тем, кто помогал РФ, нужно отправиться в Москву.

Соглашение между Украиной и РФ, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашними президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым, предусматривало продление срока пребывания черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 по 2042 год.

СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, поддержавших это решение.

24 марта 2021 года ДБР сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову всовершении государственного предательства из-за подписания в 2010 году "Харьковских соглашений"

20 октября суд его заочно арестовал .