"Гореть земля под ногами": Данилов заявил, что наказание за Харьковские соглашения будет неотвратимым
Расследование преступления подписания Харьковских соглашений ждет своего исполнения
Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, передает Укринформ .
"Те органы, которые должны заниматься этим вопросом, несмотря на то, что было решение СНБО, не выполнили его до сих пор. Все больше, те негодяи, которые принимали в этом непосредственное участие, и дальше продолжают ходить спокойно по нашей земле, и она пока не горит под ногами. Но хочу передать им привет и сказать, что она обязательно будет под вами гореть", - заявил он.
По словам Данилова, ответственность за подписание Харьковских соглашений будет неотвратимой.
Он предложил представителям ОПЗЖ "спокойно взять и положить свои мандаты".
Данилов добавил, что тем, кто помогал РФ, нужно отправиться в Москву.
- Соглашение между Украиной и РФ, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашними президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым, предусматривало продление срока пребывания черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 по 2042 год.
- СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, поддержавших это решение.
- 24 марта 2021 года ДБР сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову всовершении государственного предательства из-за подписания в 2010 году "Харьковских соглашений"
- 20 октября суд его заочно арестовал .
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