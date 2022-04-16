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Горение лесов в Чернобыльской зоне - это ядерный терроризм, угрожающий украинцам загрязнением окружающей среды радионуклидами, - эколог

16 апреля, 2022 суббота
11:12
война с Россией

Эколог и зоолог, природоохранный и общественный деятель Алексей Василюк сообщил, что все живое не может выживать в условиях взрывов, в условиях пожаров, в условиях загрязнения химическими веществами

Такое мнение он высказал в эфире Espreso.TV

“Вся окружающая среда неизбежно страдает от войны. С одной стороны, как на гибель всего живого, то есть, ничто живое - ни животные, ни растения не могут выживать в условиях взрывов, в условиях пожаров, в условиях загрязнения химическими веществами, которые есть в любом боеприпасе. Так же на это нужно смотреть, как и на разрушение среды обитания нас самих. Наш организм ничем не отличается от организма жизни любого другого животного. Загрязнение окружающей среды взрывами или пожарами от горения нефтебаз также вредит как нам, так и всем живым организмам. Горение лесов в Чернобыльской зоне – это разрушение природы, но это и определенным образом является ядерным терроризмом, который угрожает украинцам загрязнением окружающей среды радионуклидами”, - заявил Василюк.

Также эколог добавил, что оккупанты прибегли к терроризму из-за ухудшения условий нашего существования.

“Горение нефтебаз это тактический шаг со стороны оккупанта, чтобы уменьшить количество горючего для нас, с другой стороны, это разрушение окружающей среды, уничтожение качественного воздуха, гарантирующего нам здоровье и длительную жизнь. То есть фактически российская армия прибегла к терроризму из-за ухудшения условий нашего существования. Уничтожена масса нефтебаз, уничтожена масса промышленных предприятий с разнообразными хранилищами, например аммиака в Сумах, или хранилищем других химических веществ в Рубежном. Это значит, что они действуют как террористы не только по отношению к жизни людей, но и по отношению к среде, в которой мы живем. Они уничтожают среду, которая гарантирует нам качественный уровень жизни”, - подытожил Василюк.
 

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