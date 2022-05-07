"Горело все, но статуя Сковороды оставалась стоять": директор музея в Сковородинке рассказала о последствиях попадания ракеты

Об этом директор сказала в эфире телеканала "Еспресо".



"Музей загорелся, пожар был очень большим, в музее практически все выгорело: стены, окна, пол в помещении. Стены остались стоять… Упал потолок, горело все, а скульптура Григория Сковороды, выполненная художником Ястребовым осталась стоять", – рассказала Мицай.



Также она добавила, что частично коллекция музея была в хранилище, поэтому, хоть и некоторые потери есть, но основные экспонаты спасены. По ее словам, несмотря на значительные повреждения музей восстановят.



"Мы уже работаем над тем, чтобы восстановить музей, и думаю, сделаем это. Потому что мы готовимся к 300-летию со дня рождения нашего мудреца Григория Сковороды", - сказала директор.

Оккупанты уничтожили Национальный литературно-мемориальный музей Г.С. Сковороды в селе Сковородиновка возле Харькова. Пожар охватил почти все помещения. Памятник архитектуры XVIII века, недавно отреставрированный, полностью уничтожен



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