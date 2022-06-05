"Горели сроки". Мирослав Гай привел подробности ликвидации российского генерал-майора Кутузова

Об этом он написал у себя на фейсбуке.

"Роман Кутузов, командуя подразделениями 1-го армейского корпуса "ДНР" в Донецкой области, не щадил личный состав, осознанно отправлял людей на убой с пониманием того, какие будут потери. Благодаря его отношению к военнослужащим как к пушечному мясу морально-психологическое состояние личного состава подчиненных ему соединений было крайне низким, командиры батальонов и рот не хотели вести в атаку своих людей и постоянно саботировали наступательные планы командования", - отмечает украинский офицер.

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5 июня, по словам Мирослава Гая, состоялся "апогей" командования Кутузова, у которого "горели сроки по занятию одного из населенных пунктов в Донецкой области, и нужно было выполнить задание в течение дня чего бы то ни стоило".

"В этой связи он приказал командирам 1-й и 100-й отдельных мотострелковых бригад лично вести войска на штурм позиций ВС Украины, однако они отказались выполнять приказ, поскольку понимали риск для своей жизни. Генерал-майор Кутузов, осознавая какие последствия его ждут в случае невыполнения поставленной высшим командованием задачи, решил лично возглавить наступление и был уничтожен огнем артиллерии ВС Украины", - пояснил Гай.

По предварительным данным, речь идет о столкновении в поселке Николаевка Попаснянского района Луганской области , находящемся в треугольнике Лисичанск – Попасная – Бахмут.

Там россияне пытались выйти на стратегическую трассу Лисичанск - Бахмут.

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