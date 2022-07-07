"Горели российские танки, пылали…": в СБУ показали, как украинские дроны уничтожают вражескую технику
Служба безопасности Украины распространила видео уничтожение БТР и трех российских танков
Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины.
"Горели российские танки, пылали… А над ними наши ударные дроны летали. Бьем врагов там, где они не ждут, но бьем так мощно – чтобы сразу росла статистика их потерь!" - прокомментировали видео в пресс-службе.
- Вооруженные силы Украины уничтожили около двадцати пунктов управления российских войск, столько же логистических центров и складов, а также 15 станций радиовоздушных противовоздушной обороны.
- С 24 февраля по 7 июля оккупанты потеряли около 36 650 военных, 1 602 танка, 667 беспилотников и 155 крылатых ракет.
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