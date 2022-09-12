Горе побежденным

"Вот скажите мне, зачем народы воюют между собой? - спросил как-то у меня таксист. - Гибнут десятки тысяч, а то и миллиоы солдат, еще больше мирных... нет тоб как в древности: выставить лучших бойцов от каждого - и путь они выясняют, кто прав!" Мужчина выглядел довольным предложенным им рецептом. Не знаю, откуда он его вычитал. Я подозреваю, что из какого-то перепева летописного рассказа о том, как князь Владимир одержал победу над печенегами под Переяславом.

Признаюсь, я не стал ему говорить, что исторические анекдоты – на то и анекдоты, чтобы не быть правдой. Что после этого поединка под Переяславом, если он действительно был, войны продолжались столетиями. И останавливающие их совсем не с помощью спортивных состязаний.

Не видел смысла спорить с ним. В конце концов, в истории, как и в футболе, разбираются все. Даже те, кто о печенегогах знает лишь то, что они почему-то "рвали в клочья" предков нынешнего кремлевского руководителя. И это неправда.

Элементы печенежской лошадиной сбруи

Ибо печенеги, и не только войны с ними, это часть нашей, а не русской истории. Жили они в украинских степях. Рядом с Русью. И названия, оставленные этими племенами в память о себе, можно встретить у нас от Слобожанщины до Карпат. В конце концов, по одной из версий, печенеги являются прямыми предками гагаузов, народа, живущего сегодня преимущественно в Буджаке, на западе Одесской области.

Ученые до сих пор спорят, что именно означает слово "печенег" - имя ли легендарного руководителя этого народа, или его можно перевести просто как "свой", "свояк". По сообщениям арабских средневековых авторов печенеги (или, по крайней мере, "ядро" их объединения) принадлежали к огузам – группе тюркских племен, сначала обитавших у Аральского моря, а затем расселившихся и в других краях. Из современных народов к огузам относят, кроме уже упомянутых гагаузов, еще и туркмен, азербайджанцев и турок. Огузским считают и южный диалект крымскотатарского языка, на котором говорят кырымлы родом с южного побережья полуострова. Но поняли ли бы они печенегов – мы можем только догадываться. О печенежском наречии осталось очень мало сведений.

Остатки кольчуги, которую использовали степняки

Что мы знаем наверняка, так это то, что печенеги и узы (которых в отечественных летописях называют торками) первыми отделились от огузского сообщества и двинулись на запад по северному пути – через поволжские степи. Хозарские властители пытались использовать узов против печенегов, а самих печенегов - против угров, поэтому пропустили пришельцев через свои земли. Угры действительно уже вскоре вынуждены были покинуть причерноморские степи и "нашли родину" за Карпатами, а земли от Дона до Дуная оказались под властью новых хозяев и даже получили в византийских источниках название Печенегия - так же как раньше этот край именовали Скифией (с которой собственно Печенегия территориально совпадала почти полностью)

Карта Юго-Восточной Европы в XI веке. Печенегия обозначена в эллинизированной форме "пацинаки"

О жизни печенегов мы вообще знаем преимущественно из сообщений соседей – собственных письменных памятников они не оставили. И, как часто бывает, когда историю народа пишет не он сам, а соседи, к тому же не всегда дружелюбно настроенные, выглядит она искаженной. И состоит преимущественно из грабительских нападений и войн, в которых захватчиками выступают непременно кочевники, а жертвами – мирные земледельцы. Неважно, что из сотни лет жизни печенегов рядом с жителями Руси на время войн приходится не больше двадцати – и это преимущественно последнее двадцатилетие "взаимодействия". Устойчивый имидж коварного степняка, который только ждет удобного повода для нападения (а если его нет – нападает без повода), крепко сидит в сознании даже некоторых профессиональных историков, что уж говорить о любителях.

Печенежская сабля

Что же касается времен, когда кочевники и оседлое население сосуществовали, торговали, помогали друг другу, предоставляли убежище и роднились между собой, они в хроники обычно вообще не попадали. Ведь это не "что-то особенное", заслуживающее повышенного внимания, это - "обычная жизнь". Чтобы понять, почему так происходит, просто вспомните, какие из событий за рубежом как правило попадают в наши ежедневные теленовости? Вот и представьте, что и на печенегов мы смотрим подобным образом – так сказать, чужими глазами.

Белгородцы угощают печенегов киселем

Да и не стоит забывать, что отечественные летописи были составлены значительно позже событий, о которых рассказывали. В случае с печенегами "разрыв" составляет несколько веков. Именно поэтому упоминания об этом народе сплошь и рядом напоминают фольклорные предания, иногда - обычные басни. Недостаток же информации компенсируется анекдотами, заимствованными летописцами у греческих писателей. Скажем, история о белгородском киселе по сюжету напоминает легенду о хитростях милетского тирана Фрасибула, упомянутую еще Геродотом. Рассказ о бокале, якобы сделанном ханом Курей из черепа князя Святослава, - практически дословно воспроизводит события смерти… правителя Никифора столетием ранее. Разве что в византийской хронике хана звали Крум, и был он не печенежским, а болгарским вожаком. Предание о смелом киевлянине, прошедшем невредимым через вражеский лагерь, - вообще "вечный сюжет", путешествующий из страны в страну и из эпохи в эпоху. что-то подобное рассказывали даже о Юрии Кульчицком, герое обороны Вены в XVII веке.

Киевлянин, бегущий через печенежский лагерь за помощью

Более подробные и достоверные сведения о печенегх сохранили византийцы. Император Константин VII Порфирогет, живший в X веке, вообще собрал очень много интересных подробностей о жизни соседей его империи – насколько это было возможно в его время. Печенеги же были одними из самых важных из них.

Константин VII Порфирогет в своем дворце

По сообщениям императора, печенежское племенное объединение состояло из восьми "подразделений" - он называет их греческим словом "фемы", но мы понимаем, что речь идет скорее о племенных союзах, или ордах. Четыре таких орды кочевали к западу от Днепра, четыре – к востоку. Три из них называли себя кангарами (Константин считает это слово "признаком благородства") и занимали господствующее, привилегированное положение среди других. Впрочем, для степей это не было новостью, так же "царские" племена выделялись среди скифов и сарматов. Каждая орда во время войны должна была выставить до 50 тысяч всадников – хотя обычно их было гораздо меньше. Преимуществом печенегов во время боя была ловкость, легкость и подвижность их конницы, вооруженной луками и саблями, но умели они и использовать подвижные лагеря из повозок и палаток (нечто вроде более позднего козацкого гуляй-поля).

Печенежские всадники

Печенеги были прежде всего кочевниками – почти не оседали на землю, а если в их землях такое было, то преимущественно иноплеменное. Однако скотоводство не было единственным и даже главным источником доходов для их верхушки. Как и другие кочевники до и после них, печенеги облагали данью более слабых соседей - и кочевников и оседлых земледельцев. Летописи оставили не слишком определенные данные об уплате дани степнякам славянами Приднепровья. В тексте, правда, речь идет о хозарах. Но в середине IX века их власть не распространялась так далеко на запад. Так что если и платили кому - то именно печенегам. Да и если бы речь шла только о славянах! Византия также платила степнякам дань и немалую, к тому же золотом.

Днепровые пороги – до того, как они были затоплены водохранилищем

Самую главную выгоду кочевники получали от торговли. Печенегия занимала стратегическое положение в Восточной Европе того времени. Ведь контролировала пути – как пролегающие по степи сухопутные, так и речные – прежде всего Южный Буг и Днепр. К тому же, в пределах их владений находились пороги, для преодоления которых путешественники были вынуждены сходить на берег, а затем снова садиться в лодки. А чтобы осуществить "пересадку" без потерь – готовы были платить тем, кто контролировал эти пороги.

Сбор дани

С появлением на горизонте русов и овладением ими Киева была налажена финансово-политическая схема, подробно описанная тем же Порфирогенетом. Зимой русы собирали дань с подчиненных им племен, а летом везли собранное и накопленное на продажу – в Константинополь. Печенеги могли дать, а могли и не дать разрешение на прохождение русов с их флотом через свои земли. Если разрешали – получали за это часть выручки от выторга. Или добычи – если русы получали эту добычу в боях или во время грабительских нападений (грабили они не менее рьяно, чем кочевники).

Флот русов у византийских берегов

Жить за счет такой дани-откупа печенегам было удобнее, чем носиться по лесам, пытаясь собрать дань самим (этим по "распределению труда" занимались киевские князья, и если в легенде о князе Игоре есть часть правды – не всегда удачно). Но и русы были заинтересованы в функционировании такой схемы, которая приносила им немалые доходы.

В конце концов, технология эта была не нова. Еще раньше ею овладели соседи печенегов - хазары, получавшие долю от выручки (или добычи), пропуская корабли русов по Волге к Каспийскому морю и обратно. Хазары были для печенегов еще и конкурентами. Да и вообще отношения с двумя тюркскими народами были довольно напряженными. Даже крепости на Дону, самой известной из которых был Саркел, строили, прежде всего, для защиты от печенегов.

Похороны предводителя русов на Волге. Автор этой картины, Генрик Семирадский, родился в поселке Печенеги под Харьковом.

С византийцами кочевники также время от времени воевали, иногда используя для этого и русов – об общих походах вспоминают и отечественные летописи, но в их сообщениях уже князь Игорь использовал печенегов. Из летописей мы можем узнать, что перед походом у союзников иногда брали... заложников. И свидетельствует уже не столько о равноправном союзе, сколько об отношениях сюзерена с неверными подданными (а сувереном в таком случае были скорее печенеги).

Раскопки крепости Саркел

Опять же, если согласиться с традиционной интерпретацией летописных сообщений, упомянутый ранее Саркел разрушил сын Игоря - Святослав. Хотя достаточно посмотреть на карту, чтобы понять – даже приблизиться к этой крепости киевский князь не мог бы, не пересекая печенежские земли. Так что если событие действительно имело место (многие исследователи видят веские основания для сомнений), то захватили Саркел либо печенеги, либо русы по приказу печенегов, либо они сделали это вместе, однако инициатива принадлежала степнякам. Так же, как и в разрушении и сожжении хазарской столицы, которую арабские источники называют делом рук русов (но на этот раз точно не Святослава, который в это время был на Дунае), можно увидеть "интригу печенегов" - в конце концов, именно под их контролем после этого оказались бывшие хазарские владения.

Святослав с печенегами в Болгарии

По сути, и дунайский поход Святослава начался если не по инициативе, то с разрешения печенегов. Другое дело, что уже на месте князь начал менять союзников и вообще "задержался в командировке". Печенеги, очевидно, не получили вовремя привычного откупного. Поэтому решили взять дань сами. Летопись вообще называет их поход против Киева первым (несмотря на то, что в нем же есть сообщения о войнах с печенегами времен Игоря) - возможно, он был первым именно на памяти поколения, за которое с кочевниками уже привычно "рассчитывались" князья. Завершился конфликт мирным соглашением с обменом "дарами".

Осада Киева печенегами

Святослав тем временем действительно не желал платить отступное. Он вообще намекал, что хотел бы остаться на Дунае и сам контролировать "потоки". В конце концов, однако, с Балкан князя "попросили", и он двинулся домой по привычному пути. Еще решил зимовать у порогов. Печенеги воспользовались возможностью предъявить претензии. И в стычке с ними Святослав погиб. А уже потом летописец "расцветил" его смерть заимствованными у греков подробностями, превратив ее в предательское убийство.

Гибель Святослава

Примечательно, однако, что часть спутников князя вернулась в Киев живыми, а его сын Ярополк не спешил мстить за отца (по примеру той же Ольги и ее ужасной мести древлянам за убийство мужа). Очевидно, гибель Святослава воспринималась как "несчастный случай на производстве". Более того, схема с данью-откупным продолжала работать по-прежнему - и при Ярополке (которому даже советовали во время войны за власть обратиться за помощью к печенегом – вполне логичный шаг для вассала), и даже в начале княжения Владимира. Печенеги по крайней мере никак не противодействовали походу князя на Херсонес (а также войне против болгар – если речь идет именно о дунайских болгарах, здесь у историков нет общего мнения).

Владимир строит Белгород

И только после того, как Владимир укрепил свою власть над окрестными землями, крестился и, очевидно, потеряв интерес к схеме зарабатывания на торговле с Византией данью, которую собирал с подданных, князь решился бросить вызов печенегам. Под 989 годом летопись сообщает о строительстве валов и крепостей-градов вокруг Киева – на случай нападения соседей-степняков. Почему должно было произойти нападение, летописец не сообщает. Но вполне вероятно, что князь отказался платить привычное отступное и ждал ответа. Война действительно вспыхнула. Летопись о ней довольно кратко сообщает, что Владимир "одолевал" врагов. Но действие выглядит незавершенным. И это позволяет подозревать, что уплату дани русы, по крайней мере, пообещали восстановить.





Формы печенежских сабель

Через три года печенеги "вернулись за своим". Интересно, что перед битвой (той самой, которую они согласились свести к поединку сильнейших воинов) кочевники предложили установить по ее итогам, будут ли они "воевать" следующие три года. Устанавливать конкретный срок для предстоящей войны (а именно так можно понять сообщение летописи) как-то странно. А требование платить дань каждый год и "вернуться к вопросу" еще через три, выглядит вполне логичным. Тем более, если слово "воевать" интерпретировать как "приходить за данью"…

Владимир выбирает бойца для поединка с печенегом

Впрочем, на этот раз победа точно осталась за Русью. А печенеги в следующий раз начали войну как по расписанию… сразу после завершения этих, так сказать, "трехлетних налоговых каникул". Это не просто напоминало тактику коллекторов, это она и была…

В конце концов кочевники смирились с тем, что дань Владимир платить не будет. Но легендарный белгородский кисель на самом деле был тут ни при чем. Просто внутри самого печенежского союза начались усобицы – подкормленные, очевидно, сокращением доходов от торговли и уменьшением поступающей от соседей дани.

Бруно Квертфуртский

Добавился и религиозный фактор – если раньше кочевники были преимущественно язычниками (с определенными "вкраплениями" несториан – христиан, которых православные считали еретиками), то в 1008 году часть северных племен приняла крещение из рук Бруно Квертфуртского (известного также под именем святого Бонифация). Печенеги, возглавляемые ханом Тирахом, в ответ уже в следующем году приняли ислам. Против новообращенных мусульман, в свою очередь, восстали две самых западных орды. Их проводником стал князь (даже не хан) Кеген, который договорился с византийцами, перешел с повстанцами Дунай и окрестил их, принеся присягу императору. Когда-то единая и мощная Печенегия начала распадаться на глазах.

Северные печенеги пытались сохранять дружеские отношения с Владимиром и его старшим сыном и преемником Святополком. Они уже не настаивали на уплате дани и соглашались даже на статус младших союзников, поддерживая Святополка в его борьбе с братом Ярославом. Трижды печенеги участвовали в битвах братьев между собой – под Любечем, Киевом и на реке Альте – и во всех трех случаях военное счастье было на стороне Ярослава.

Битва возле Любеча. Отрезанные от сил Святополка печенеги не могут прийти ему на помощь

Правда, вскоре и сам он потерпел поражение от младшего брата Мстислава. А тот до самой смерти хранил с печенегами мир. Лишь когда Мстислав умер, вспыхнула новая война. Решающее сражение печенегов с войском Ярослав снова произошло под стенами Киева, и на этот раз победа князя была сокрушительной и окончательной.

Ослабленные печенеги потерпели поражение и от своих восточных соседей – торков, а это для них было гораздо опаснее, ведь в отличие от русов, торки стали занимать печенежские пастбища в Причерноморье. Ища новые земли для поселения, печенеги волна за волной накатывались на Византию. В конце концов, в 1046 году Дунай перешли главные силы печенегов во главе с уже упомянутым Тирахом. Это был конец Печенегии.

Войны на Балканах продолжались, правда, еще полвека. Надежды печенегов обустроиться на новом месте оживились после того, как турки – тоже огузы, но южные – в 1071 году разбили византийцев под Манцикертом и довольно быстро установили контроль над всей Анатолией.

Эмир Чеха

Алексей I Комнин

Еще двадцать лет спустя турецкий эмир Чаха осадил уже и сам Константинополь, привлек на свою сторону и печенегов, которые вместе с семьями расположились рядом с византийской столицей. Император Алексей I Комнин в отчаянии обратился за помощью к другим тюркам – половцам, которые к этому времени уже разгромили и вытеснили торков из Причерноморья. В битве под Левунионом византийско-половецкая армия не просто возобладала. Она истребила всех печенегов, до каких смогла дотянуться. "За один день дня целый народ, считавшийся даже не десятками тысяч, а бесчисленный, вместе с женщинами и детьми погиб до основания" - утверждала дочь василевса, Анна Комнина.

Конечно, это было преувеличение. Но с политической карты печенеги действительно исчезли. Историю этого народа писали их победители.