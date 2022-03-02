Гордость всего мира. Залужный рассказал партнерам о победах украинских воинов
Западные генералы восхищаются тем, как ВСУ держат оборону и бьют оккупантов
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал об обороне Украины от России и подвигах украинских защитников высоким военным из Соединенных Штатов Америки и НАТО.
Залужный провел телефонный разговор с командующим Европейским командованием Вооруженных сил США, верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом и главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
"Проинформировал партнеров о ходе проведения оборонной операции по отпору открытой вооруженной агрессии РФ. Было приятно услышать и пересказываю слова генералов всему украинскому народу, что наши военные, наш президент и наша нация в целом сегодня гордость всего мира. Благодарен за поддержку и рассчитываю на дальнейшую действенную помощь со стороны партнеров силам обороны государства!" - написал Залужный.
- Напомним, в ВСУ показали, как байрактор уничтожил колонну российского войска в Житомирской области.
- Залужный рассказал, как бороться с оккупантами. План прост: видишь, можешь – уничтожай!
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