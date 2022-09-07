Об этом говорится в его телеграм-канале .

"Наша военная разведка круглосуточно и без выходных борется за Украину. Благодаря профессионализму, высокому уровню аналитической и физической подготовки украинские разведчики ежедневно совершают подвиг. Предоставляют командирам и штабам важную информацию о враге и приближают нашу победу. Гордимся и благодарим! С Днем военной разведки Украины! " – подчеркнул он.

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