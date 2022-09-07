"Гордимся и благодарим": Зеленский поздравил украинских разведчиков с профессиональным праздником
Президент Владимир Зеленский поздравил с Днем военной разведки Украины и поблагодарил разведчиков за их работу
Об этом говорится в его телеграм-канале .
"Наша военная разведка круглосуточно и без выходных борется за Украину. Благодаря профессионализму, высокому уровню аналитической и физической подготовки украинские разведчики ежедневно совершают подвиг. Предоставляют командирам и штабам важную информацию о враге и приближают нашу победу. Гордимся и благодарим! С Днем военной разведки Украины! " – подчеркнул он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.42
-
EUR
Покупка 39.15Продажа 40.2
- Актуальное
- Важное