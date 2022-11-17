На фоне противоречивых заявлений о происхождении ракеты, позавчера убившей двух человек в Люблинском воеводстве Польши, проблемы, которые будут возникать перед президентом РП Анджеем Дудой, пока кажутся мелкими. Но они обязательно вылезут как шило из мешка, когда каденция главы дружественной нам страны будет подходить к своему завершению.

Поэтому реакция Дуды на инцидент в селе Пшеводув Грубешевского округа была молниеносной. И пожалуй, ей следует доверять больше, чем более поздним интерпретациям, высказанным, в частности, американским президентом Байденом на Бали. Дуда четко сказал, что смертоносная ракета – российского производства, а вряд ли украинские ПВО применяют такое оружие для борьбы с воздушными целями РФ. Более того, эксперты в комментариях для польских СМИ в унисон говорят о Х-101.

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Официальная Варшава пошла дальше – вызвала на ковер в МИД российского посла. Перед перспективой активации действия ст. 4 Договора о НАТО появились более примирительные заявления, которые, однако, не умаляют вины России в произошедшем. "Это не вина Украины. Россия несет всю ответственность, поскольку продолжает незаконную войну против Украины", — сказал генсек НАТО Столтенберг.

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"Впервые с начала войны имеем дело с последствиями нападения России на Украину. Мы предполагали, что это может произойти… Польские граждане погибли", — заявил вице-министр иностранных дел РП Павел Яблонский. И Анджей Дуда осторожно предположил, что "нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение на Польшу. Вероятно, это была ракета С-300 российского производства. Пока у нас нет доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной. Есть много признаков того, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши".

Перед перспективой активации действия ст. 4 Договора о НАТО появились более примирительные заявления, которые, однако, не умаляют вины России в произошедшем

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Здесь и скрыта политическая ловушка, в которую может попасть энергичный президент из "Права и Справедливости" (PiS) через каких-то два года. Правда, проблемы его будут ожидать и сейчас.

Поляки не забыли ужасного преступления России под Смоленском, когда в результате взрыва президентского самолета (без сомнения, организованного Москвой) погибли 96 представителей польской элиты во главе с тогдашним президентом от PiS Лехом Качиньским. Как и не забыли, что в отношении политических оппонентов PiS каждый раз поднимала на щит бесплодность, а иногда и откровенный саботаж расследования. Речь шла даже об отстранении прокуроров, приближавшихся к успешному решению этого дела.

Брат убитого россиянами президента Ярослав Качиньский, возглавляющий PiS до сих пор и являющийся, по убеждению большинства поляков, самым влиятельным политиком РП, даже обвинял тогдашнего премьера Дональда Туска (из "Гражданской платформы") в сговоре с Путиным. Мол, кремлевский диктатор по телефону убедил Туска, чтобы тот не летел на роковом борту №1 и остался в Варшаве.

Смоленская трагедия 10 апреля 2010 года, несмотря на солидную доказательную базу, до сих пор не закрыта. А вот после взрывов в Пшеводуве и смены риторики Дуды с откровенно антироссийской на более умеренную, следует ожидать, что теперь в роли мальчика для битья снова будет выступать он и PiS

Впоследствии, когда к власти пришла PiS, критика обернулась против нее. Несмотря на усилия многочисленных комиссий и прокуроров, расследование фактически танцевало на месте. Только 11 апреля этого года польский подкомитет по повторному расследованию воздушных авиакатастроф представил окончательный отчет об анализе причин авиакатастрофы. Непосредственной причиной крушения самолета Ту-154М стал взрыв в левом крыле.

Смоленская трагедия 10 апреля 2010 года, несмотря на солидную доказательную базу, до сих пор не закрыта. А вот после взрывов в Пшеводуве и смены риторики Дуды с откровенно антироссийской на более умеренную следует ожидать, что теперь в роли мальчика для битья снова будет выступать он и PiS. Не думаю, что самая острая критика будет звучать из лагеря "Гражданской Платформы" – эта зрелая либеральная политическая сила полностью осознает катастрофические последствия войны между НАТО и Россией. Но не следует забывать и о других фигурантах, в частности Kukiz'15, радикальных "кресовяках" и т.д.

Поэтому друг Украины Анджей Дуда и политическая сила, из которой он вышел, должны как-то развязать гордиев узел Пшеводувской трагедии. Рубить его не приходится – союзники из Североатлантического альянса против, особенно Вашингтон. Если оставить все на волю Божию, то политика Варшавы в очередной раз мимоходом станет заложницей "российского фактора". И все завершится традиционно для Польши. Эту черту иронически подметил известный польский актер Ян Энглерт: "Как только говорю: о Боже, великий Боже, Ты не знаешь нас, поляков, - то сразу думаю: а может, лучше, чтобы нас и не знал".

Об авторе: Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

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