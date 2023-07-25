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Горбунов заявил, что откажется от государственных 33 млн грн на съемки сериала "СМТ Ингулец"

25 июля, 2023 вторник
18:54
Культура

Шоумен Юрий Горбунов заявил, что откажется от государственных 33 млн грн на съемки сериала "СМТ Ингулец" и подчеркнул, что съемочная группа будет искать других спонсоров

Об этом он рассказал в своем Instagram .

Он отметил, что деньги съемочная группа еще не получила.

"Учитывая развернувшуюся общественную дискуссию последних дней, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "СМТ Ингулец". Хочу подчеркнуть, что ни одной гривни нами получено не было", - говорится в сообщении.

Горбунов подчеркнул, что команда и дальше будет искать спонсоров для съемок проекта, а также добавил, что "это история не о Поворознюке", которому принадлежит ФК "Ингулец".

"Мы и дальше будем активно волонтерить и поддерживать ВСУ, как мы это и делаем с первых месяцев войны! Благодарю всех за понимание, критику и поддержку", - добавил шоумен.

Что известно о деньгах для сериала

На площадке Prozorro появился новый тендер, из которого стало известно, что Минкульт выделяет значительную сумму средств на съемку сериала "СМТ Ингулец" во время войны. Фильм обойдется государству в 33 миллиона гривен.

Компания Горбунова должна создать сериал под рабочим названием "СМТ Ингулец" до 31 декабря 2023 года за эти средства. Услуга включает в себя написание/адаптацию сценариев и предусматривает частичное производство с использованием технологий.

Аннотация к сериалу есть на сайте Prozorro: "Два талантливых айтишника Максим и Даниил бегут из фронтового Харькова и, по дороге во Львов, оказываются в Кировоградской области в пгт Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по прозвищу Батя. Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост и иногда работать на ферме"

Реакция общества

Депутаты из партии "Европейская Солидарность" требуют, чтобы министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отвечал за распределение ресурсов во время войны. Кроме того, партия будет настаивать на его отставке, сообщила депутат Ирина Геращенко. Этот вопрос уже поднимался раньше, а петиция об увольнении Ткаченко набрала необходимое количество голосов, поэтому власти должны ее рассмотреть.

Нардеп Владимир Арьев в сообщении предположил , что в одном из героев может угадываться президент ФК "Ингулец" и популярный медиаперсонаж Александр Поворознюк.

На это событие отреагировал продюсер Игорь Кондратюк. Он сравнил две новости: сбор Сергея Притулы на нужды спецназовцев ГУР МО и договор студии Горбунова "Прототип Продакшн" и ДП "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

"У меня немножечко разрывает бошку. Я вчера говорил с херсонскими нацгвардейцами, что им нужно и сколько это стоит. Я знаю, что сборы падают. И я знаю, что эти две новости диаметрально противоположны, они знаете, что делают? Они делают самое плохое. Они делают из украинцев, которые являются крутой, бесшабашной волонтерской нацией, нацию, которая будет исповедовать принцип "моя хата скраю".

Уважаемый Юра, на черта сейчас использовать государственные 33 миллиона, когда в стране не хватает дронов и средств борьбы с дронами России, с рэбами, – зачем? Я обращаюсь публично, потому что понимаю, что ты не шантажом взял эти деньги. Их тебе выделили. И может это видео услышат те, кто тебе выделили. Может, у них хоть что-нибудь сработает", - сказал Кондратюк.

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