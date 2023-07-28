Горбунов так и не понял, что украинцы не хохли и не малоросы
Беда в том, что Горбунов не отказался от идеи съемок сериала с сомнительным сюжетом об уклонистах
Конечно, не беда, что Юрий Горбунов отказался публично в своем видеообращении от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "СМТ Ингулец". Хотя следует помнить, что в предыдущем обращении он наоборот очень хотел и оправдывал такое финансирование.
А беда в том, что Горбунов не отказался от идеи съемок этого сериала с сомнительным сюжетом об уклонистах во время войны, рекламированием "нового" героя фермера, прототипом которого называют Поровознюка, который точно не является образцом для подражания ни сегодня, ни завтра, ни никогда.
Зачем и почему Горбунов решил экранизировать такой сюжет?
По-моему, ничего другого он, как и представители действующей власти, которые снимали и снимались в подобных сомнительных, с точки зрения продвижения лучших характеристик и черт украинцев и Украины, сериалах, не способны сделать.
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Горбунов, как и действующая власть, именно так и представляет Украину и украинцев, потому что они так и не поняли, что украинцы — это не хохлы и не малоросы.
Они так и не осознали, что украинцы великая нация со своей историей и традициями.
И то, что они демонстрируют в своих изделиях "киноискусства", не имеет ничего общего с Украиной. Они фактически продолжают показывать на телеэкранах украинцев, как их показывали во времена СССР, бестолковыми, странными, скупыми, хитрыми, одним словом, всячески унижая их.
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И когда "художник" Горбунов заявил, что будет искать возможности для производства этого сериала, думаю, что он найдет такое финансирование, потому что, к сожалению, в Украине еще есть пятая колонна, есть сторонники "русского мира" и есть откровенные враги всего украинского.
И это будет беда, если такой сериал будут демонстрировать в Украине на телеэкранах олигархов, которые сейчас финансируются из бюджета на налоги украинцев, которых такие сериалы унижают и высмеивают.
И это беда, если такие сериалы будут показывать за пределами Украины.
Очень надеюсь, что настоящие режиссеры и сценаристы предложат и снимут фильмы и сериалы, которые покажут достоинство украинцев, их большое сердце, искренность, стойкость и героизм в войне против агрессора и будут вдохновлять грядущие поколения наследовать героев этих фильмов и сериалов.
Об авторе. Виталий Бала, политтехнолог, политический консультант, директор Агентства моделирования ситуаций
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