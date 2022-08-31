Об этом сообщает Голос Америки .

"За пределами России его будут помнить как реформатора, который сделал возможным открытие России для Запада, в годы, когда казалось, что Россия и Запад действительно могут наладить сотрудничество и положить конец вражде, ненависти и напряжению Холодной войны. Конечно, под влиянием Путина многое из этого просто испарилось", – сказал Нагорски, который в 1980-х годах работал в Newsweek и освещал перестройку в СССР.

Он добавил, что из-за войны, которую Путин развязал против Украины, России будет невозможно снова интегрироваться в западный мир.

"Война – ужасное время для Украины. Она привела к невероятному откату России назад. И даже если завтра каким-то чудом закончится война в Украине и россияне выведут войска, Россия уже не сможет вернуться к прежнему положению. И в плане завоевания доверия Запада, завоевания международного доверия делового и финансового сообщества это совершенно противоположно тому, какого будущего Горбачев хотел для России", - убежден Нагорски.

30 августа скончался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

Президент США Джо Байден назвал Михаила Горбачева человеком, рискнувшим карьерой ради лучшего будущего

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