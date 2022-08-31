Горбачева будут помнить реформатором, но из-за Путина его достижения испарились, - писатель и журналист Newsweek Нагорски
Американский писатель и журналист Эндрю Нагорски заявил, что из-за российского диктатора Владимира Путина достижения последнего лидера СССР Михаила Горбачева испарились
Об этом сообщает Голос Америки .
"За пределами России его будут помнить как реформатора, который сделал возможным открытие России для Запада, в годы, когда казалось, что Россия и Запад действительно могут наладить сотрудничество и положить конец вражде, ненависти и напряжению Холодной войны. Конечно, под влиянием Путина многое из этого просто испарилось", – сказал Нагорски, который в 1980-х годах работал в Newsweek и освещал перестройку в СССР.
Он добавил, что из-за войны, которую Путин развязал против Украины, России будет невозможно снова интегрироваться в западный мир.
"Война – ужасное время для Украины. Она привела к невероятному откату России назад. И даже если завтра каким-то чудом закончится война в Украине и россияне выведут войска, Россия уже не сможет вернуться к прежнему положению. И в плане завоевания доверия Запада, завоевания международного доверия делового и финансового сообщества это совершенно противоположно тому, какого будущего Горбачев хотел для России", - убежден Нагорски.
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