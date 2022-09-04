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Главная Мир Горбачев создал условия, которые народы использовали, он не давал шанса на создание государств, - Портников
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Горбачев создал условия, которые народы использовали, он не давал шанса на создание государств, - Портников

4 сентября, 2022 воскресенье
10:00
Мир Виталий Портников

Последний глава СССР Михаил Горбачев не хотел создания независимых государств

Об этом заявил журналист Виталий Портников в эфире Еспресо.

"Я слышу постоянно от россиян, что мы должны быть благодарны Горбачеву, что он нам дал свободу. Свободу не дают. Горбачев создал условия, которые народы использовали очень по-разному. Советские евреи просто упаковали чемоданы и уехали в Израиль. Это была их возможность, Но они не стали бороться за "русский мир", они поняли, где их место в этой ситуации. Украинцы, латыши, литовцы, эстонцы, азербайджанцы, грузины, армяне поняли, что они могут создать государства", - считает журналист.

Портников подчеркнул, что Горбачев не хотел создания независимых стран.

"Он не давал этого шанса, он был сторонником обновленного Союза до последних дней жизни. Горбачев не дал нам возможность создать государство, он дал шанс в ситуации ослабления СССР сделать нам этот выбор. Мы делали этот выбор, а россияне никаких шансов, которые им дала эпоха, не использовали. Горбачев действительно сыграл свою историческую роль как умел, иногда как ребенок, который не представляет последствия своих действий. Он был большим ребенком с точки зрения понимания политических процессов. Нельзя не понимать, что если ты говоришь людям, что можно говорить правду, так они эту правду скажут и о тебе и твоей партии и власти. Нельзя потом дозировать правду", - подытожил он.

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Виталий Портников
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