Горбачев был преступником, приказавшим жестко подавить мирные протесты, покаяния не было, - министр обороны Литвы
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал последнего лидера СССР Михаила Горбачева, умершего 30 августа, не покаявшегося преступником
Об этом Анушаускас написал в facebook .
По его словам, несмотря на захват Горбачевым на Западе, он был лидером преступной коммунистической партии и не извинился за свои поступки.
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"Он был преступником, с точки зрения демократического государства, приказавшего жестоко подавить мирные протесты в Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате, Баку и других городах. Не было никакого раскаяния. Об умерших говорят хорошо или никак. Но не в этот раз. Единственный плюс - он подписал капитуляцию Советского Союза. Он закончил Холодную войну и разрушил Берлинскую стену? Нет. Народы, желавшие свободы, сделали это", - написал Анушаускас.
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