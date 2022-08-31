Об этом Анушаускас написал в facebook .

По его словам, несмотря на захват Горбачевым на Западе, он был лидером преступной коммунистической партии и не извинился за свои поступки.

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"Он был преступником, с точки зрения демократического государства, приказавшего жестоко подавить мирные протесты в Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате, Баку и других городах. Не было никакого раскаяния. Об умерших говорят хорошо или никак. Но не в этот раз. Единственный плюс - он подписал капитуляцию Советского Союза. Он закончил Холодную войну и разрушил Берлинскую стену? Нет. Народы, желавшие свободы, сделали это", - написал Анушаускас.

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