Об этом пишет канадское издание The Globe and Mail.

Министерство внутренних дел Канады освободило германский промышленный гигант Siemens Energy от санкций против России на два года. Это позволит компании отправлять турбины для газопровода "Северный поток-1", контрольный пакет акций которого принадлежит российскому "Газпрому".



Источник The Globe and Mail сообщает, что договоренность с Siemens позволяет правительству Канады отозвать разрешение на отмену санкций в любое время.



По словам источников, одна из турбин, застрявшая в Монреале из-за санкций против "Газпрома", вернется в Европу, а остальные пять будут отправлены в Siemens Canada в течение следующих двух лет для регулярного технического обслуживания.



Siemens Canada отправит турбинное оборудование в Германию, правительство которой затем передаст его России. Косвенный маршрут возвращения может позволить Канаде заявить, что она не нарушила санкции.

10 июля стало известно, что Канада вернет Германии введенную под санкции турбину "Северного потока".

В тот же день МИД заявил , что Украина разочарована решением Канады вернуть Германии отремонтированные турбины Северного потока-1.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb