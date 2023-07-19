"Не было ни баррикад, ни окопов, ни других выразительных линий разделения, и поэтому каждый встречный мог быть врагом", - так писал гениальный автор литературных репортажей Ришард Капусцинский в своем "Императоре. Фахиншасе". У него есть целая книга "Гебан", посвященная Африке. Африке, которой, в сущности, нет…

Но именно этот фрагмент "Фахиншаха" вспомнился мне, когда президент ЮАР Сирил Рамафоса признался под присягой в суде Гаунтенга, что российский диктатор Путин угрожал ему войной, если власти Южно-Африканской Республики выполнят требование Международного уголовного суда и арестуют его как как военного преступника: "Россия четко дала понять, что арест ее действующего президента был бы объявлением войны. Рисковать и вступать в войну с Россией противоречит нашей конституции", - сказал Рамафоса.

То есть, без общих границ, без "баррикад" и "окопов", для Рамафосы Путин ("каждый встречный") вырос до потенциального врага, которого следует бояться и обходить десятой дорогой.

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Какой может быть реакция рядового украинца? Развести руками, сокрушенно пожать плечами? Где Россия, а где мыс Доброй Надежды? Россия начнет войну против ЮАР? Как когда-то Великобритания рискнула повоевать за край света, защищая Фолклендские острова от Аргентины? Та же Корона имела потенциал, к тому же союзники из США любезно предоставили партнеру собственную авиабазу на острове Вознесения…

Но страх (иначе и не назову рефлексию одного из преемников несокрушимого Нельсона Манделы) перед Путиным где-то в далекой ЮАР может в определенной степени объяснить то, что испытывали (а некоторые испытывают до сих пор) лидеры стран, которым "не повезло" с географией. В Европе, к примеру, где к России – рукой достичь, не говоря уже о "общем бизнесе", наработанном годами.

Объяснить, почему так долго шел процесс "отторжения" кремлевского бункерного деда от европейских элит, почему они до последнего пытались строить свои отношения с Россией в белых перчатках.

Так, после Грузии, Сирии, а затем уже и Украины там прекрасно понимали имперский маразм бывшего питерского гопника, его безосновательные амбиции, основанные на притворном "мощности" войска, сырьевом ресурсе и специфическом нраве российских нуворишей, способных скупить гамузом всю Европу.

Но именно война в Украине продемонстрировала наивным в своей неразборчивости европейским элитам, что: а) поддакивать Путину крайне опасно вплоть до риска потери суверенитета; б) потакать его экспансии – значит отказаться от фундаментальных ценностей, на которых базируется европейская цивилизация; в) вернуть колесо истории наоборот, ко временам "холодной войны", которая рано или поздно станет "горячей".

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Следовательно, ситуация начала развиваться по принципу домино. Устойчивость украинцев и главное, пример того, что российского зверя можно остановить и успешно уничтожать, вдохновляла "пацифистов" из мировых столиц. Пережив синдром "трех дней", которые они изначально определили для падения Киева, придя в себя от ужасных картин геноцида, совершенного ордой во временно оккупированных украинских городах и селах, мир отверг колебания.

Да, конечно, Глобальный юг, немного другая история. Особенно Африка, которая во времена СССР стала своеобразной "экспериментальной площадкой" для "всемирной революции". Десятки "народных республик" со временем, правда, превратились в типично африканские диктаторские режимы с экзотическими "вождями".

А уже в путинские времена черный континент постепенно начал осваивать ППК "Вагнер", - местным правителям самостоятельно не под силу было удерживать власть или совершать геноцид против враждебных племен. Взамен "серые гуси" Пригожина взялись за новейшую колонизацию Африки, прихватывая к рукам самые лакомые куски тамошней экономики.

И именно Россия (оксюморон!), имперская Россия постоянно транслировала на этой части Глобального Юга так называемые "антиколониальные тренды", питая идеи "долгов" Запада перед вчерашними его колониями. Чувство вины – живучее и болезненное. Поэтому, пожалуй, в европейских столицах так озабочены судьбой украинского зерна, которое из-за террористического поведения России может не попасть к африканским потребителям.

Но я думаю, что при желании мир может решить эту проблему. И президенту ЮАР нечего бояться угроз кремлевского отшельника. Если бы Путина арестовали в Йоханнесбурге как военного преступника и террориста, это стало бы тестом не только для системы международного права, но и свидетельством выбора африканцев в пользу демократии и свободы.

... Но оказалось, что Путин умеет не только пугать, но и сам перепуган до обморока. В ЮАР он не приедет.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

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