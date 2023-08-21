Google запустила функцию для защиты смартфонов Pixel от взломов

Об этом информирует корпорация .

Функция позволит обнаруживать изменения в коде устройства, таким образом, пользователи смогут видеть, были ли правки к коду устройства.

Binary Transparency найдет вредоносное ПО, скрытое в любом месте. Владелец смартфона получит уведомление, если устройство имеет изменения по сравнению с версией с завода.

Pixel Binary Transparency работает как автоматическая проверка. Функция совместима с Android Verified Boot, работающей так же.

В Google говорят, что Pixel Binary Transparency использует криптографические журналы. Из них она получает информацию о системе, которая должна быть на устройстве, затем сравнивает и показывает, были ли изменения. Корпорация обещает в будущем усовершенствовать функцию.