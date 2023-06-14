Об этом сообщает Reuters .

В компании заявили, что одна из новых функций – Demand Gen – будет использовать искусственный интеллект для размещения фото- и видеорекламы рекламодателя на нескольких платформах Google, таких как Gmail, канал в YouTube и Shorts.

Отныне искусственный интеллект избавит рекламодателей от необходимости думать о том, где они должны размещать свою рекламу.

Как отмечают в Google, вторая новая функция с помощью искусственного интеллекта будет искать лучшие места размещения рекламы для увеличения количества просмотров видео бренда.

Ранее Google уже представлял инструменты искусственного интеллекта для рекламодателей, но теперь он использует эту технологию, чтобы помочь брендам достичь более конкретных целей своих объявлений. В компании сообщили, что с помощью нового инструмента бренды получили в среднем на 40% больше просмотров видео.