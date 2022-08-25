Об этом сообщает Reuters.

Дочерняя компания Google Jigsaw (организация, отвечающая за онлайн-безопасность) уже со следующей недели начинает кампанию по противодействию дезинформации об украинских беженцах на основе исследований психологов из двух британских университетов.

Информационную кампанию будут проводить в Польше, Словакии и Чехии в партнерстве с местными неправительственными организациями, специалистами по проверке фактов, учеными и экспертами по дезинформации. Кампания направлена на повышение устойчивости к манипулятивным и негативным нарративам против беженцев.

Психологи из университетов Кембриджа и Бристоля вместе с Google Jigsaw создали 90-секундные ролики, призванные "прививать" людей от вредного контента в социальных сетях.

Ролики будут показываться в рекламных слотах на YouTube Google, а также на других платформах, таких как Twitter, TikTok и Meta, Facebook. Они должны помочь людям определить эмоциональную манипуляцию в новостях.

"Если вы скажете людям, что является правдой, а что ложью, многие будут отрицать... но вы можете предусмотреть методы, которые будут использованы для распространения дезинформации, как в случае с войной в Украине", – пояснил ведущий автор отчета об исследовании Джон Розенбек.

Для исследования провели семь экспериментов, в том числе с группой американцев (18+), которые смотрят политические новости на YouTube.

"Мы рассматриваем это как пилотный проект, поэтому нет оснований, чтобы этот подход нельзя было применить в других странах", – заявила руководитель отдела исследований Jigsaw Бет Голдберг.