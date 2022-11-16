Об этом сообщает apnews.com.

Компания Google согласилась на подписание мирового соглашения с 40 штатами, чтобы завершить расследование незаконного отслеживания данных о местонахождении пользователей.

Расследование было спровоцировано статьей Associated Press 2018, которая обнаружила, что Google продолжал отслеживать данные о местонахождении людей даже после того, как они отказались от такого отслеживания, выключив функцию, которую компания назвала "историей мест пребывания".

Это соглашение на сумму 391,5 миллионов долларов является исторической победой для потребителей в эпоху все большей зависимости от технологий", – заявил генеральный прокурор Коннектикута Уильям Тонг.

"Данные о местонахождении являются одной из самых конфиденциальных и ценных личных данных, которые собирает Google, и есть так много причин, почему потребитель может отказаться от отслеживания… Не будет преувеличением сказать, что мы живем в экономике наблюдения… Поймите, что за вами следят каждую минуту каждый день, где вы находитесь".

Отслеживание геоданных может помочь технологическим компаниям продавать цифровую рекламу маркетологам, стремящимся связаться с потребителями поблизости. Это еще один инструмент в наборе инструментов для сбора данных, который генерирует более 200 миллиардов долларов ежегодного дохода от рекламы для Google, что составляет большую часть прибыли, поступающей в казну материнской компании Alphabet, рыночная стоимость которой составляет 1,2 триллиона долларов.

Штат Техас в четверг, 20 октября, подал иск в суд против компании Alphabet (Google) за незаконный сбор биометрических данных у техасцев/

В Индии оштрафовали американскую компанию Google на $113 млн за антиконкурентную деятельность.

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