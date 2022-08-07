Google заблокировал YouTube-канал госкорпорации "Ростех", - росСМИ
Компания Google сообщила российской госкорпорации "Ростех" о блокировании ее YouTube-канала в связи с санкциями
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Google заблокировал канал российской госкорпорации "Ростех", это был канал о российской технике, инженерах и разработках, который смотрели "почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год".
В "Ростехе" заявили, что были готовы к этому и заранее перенесли все видео на российскую платформу Rutube.
Известно, что 8 из 9 руководителей оборонного гиганта Ростех не находятся под санкциями ЕС и партнеров. Корпорация "Ростех" является ключевой структурой российского оборонно-промышленного комплекса, в которую входят более 700 компаний и организаций, в том числе АВТОВАЗ, КАМАЗ, "Вертолеты России", "Уралвагонзавод", "Росэлектроника", Концерн Калашников и другие.
- 29 июля Министерство финансов США наложило санкции на Россию . Вашингтон и ряд ключевых экономических союзников запретят импорт российского золота. В санкционный список попали 70 организаций, имеющих решающее значение для ВПК России, включая корпорацию "Ростех".
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