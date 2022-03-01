Google выделил $15 млн в помощь Украине и отключил некоторые функции Maps, - Федоров

Об этом Федоров написал в Telegram.



По словам министра, Google уже сделал немало шагов в поддержку Украины:

Выделили $15 млн в помощь Украине, а также прямые гранты и рекламные кредиты.

Включили уведомление SOS на сайте "Поиск" по всей Украине. Когда люди ищут информацию об эвакуации, видят предупреждение, указывающее на ресурсы ООН для переселенцев.

Отключили некоторые функции Google Maps в Украине с целью обеспечения безопасности граждан.

Автоматически усилили защиту аккаунтов Google для украинцев.

Сражаются с медиа, занимающимися пропагандой и дезинформацией.

"Благодарен за поддержку Украины в чрезвычайно сложное время - страшную войну с россией", - дословно написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.