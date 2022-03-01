Google выделил $15 млн в помощь Украине и отключил некоторые функции Maps, - Федоров
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что компания Google поддержала нашу страну в связи с военной агрессией РФ
Об этом Федоров написал в Telegram.
По словам министра, Google уже сделал немало шагов в поддержку Украины:
- Выделили $15 млн в помощь Украине, а также прямые гранты и рекламные кредиты.
- Включили уведомление SOS на сайте "Поиск" по всей Украине. Когда люди ищут информацию об эвакуации, видят предупреждение, указывающее на ресурсы ООН для переселенцев.
- Отключили некоторые функции Google Maps в Украине с целью обеспечения безопасности граждан.
- Автоматически усилили защиту аккаунтов Google для украинцев.
- Сражаются с медиа, занимающимися пропагандой и дезинформацией.
"Благодарен за поддержку Украины в чрезвычайно сложное время - страшную войну с россией", - дословно написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
- Напомним, в Украине запустили Telegram-канал для сбора фото и видео российских захватчиков, убитых или плененных.
- 28 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в понедельник, 28 февраля, в Украину прибыла первая партия станций спутникового интернета StarLink от американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска.
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