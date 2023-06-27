Google впервые за 4 года обновил логотип операционной системы Android
Компания Google сообщила, что впервые за 4 года обновит логотип своей мобильной операционной системы Android
Об этом пишет 9to5google.
Теперь модель работа-андроида, изображенного на логотипе, вместо двухмерной станет 3D, а само название системы будет писаться с заглавной буквы - раньше "Android" непосредственно в логотипе всегда был написан с малой.
Кроме того, шрифт заголовка станет более округлым, особенно это заметно в буквах "n" и "r"
Несмотря на то, что впервые смена дизайна была анонсирована еще на выставке CES 2023, компания только 26 июня подтвердила обновление визуала. Впервые обновленный логотип используется в рекламе Samsung Galaxy S23 Ultra и Flip 4.
Отмечается, что новый логотип появится на экране загрузки всех устройств Android позже в этом году вместе с выходом программного обеспечения Android 14.
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