Google впервые за 4 года обновил логотип операционной системы Android

Об этом пишет 9to5google.

Теперь модель работа-андроида, изображенного на логотипе, вместо двухмерной станет 3D, а само название системы будет писаться с заглавной буквы - раньше "Android" непосредственно в логотипе всегда был написан с малой.

Кроме того, шрифт заголовка станет более округлым, особенно это заметно в буквах "n" и "r"

Несмотря на то, что впервые смена дизайна была анонсирована еще на выставке CES 2023, компания только 26 июня подтвердила обновление визуала. Впервые обновленный логотип используется в рекламе Samsung Galaxy S23 Ultra и Flip 4.

Отмечается, что новый логотип появится на экране загрузки всех устройств Android позже в этом году вместе с выходом программного обеспечения Android 14.