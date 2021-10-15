Google внедрять бесконечную ленту поиска на мобильных устройствах
Google внедрять непрерывную прокрутку результатов на мобильных устройствах
Об этом говорится в корпоративном блоге Google.
"Сегодня мы делаем просмотр результатов более простым и интуитивно понятным с помощью непрерывной прокрутки на мобильных прстроях. Теперь, когда вы достигнете нижней части страницы результатов поиска на телефоне следующий набор результатов автоматически загрузится с соответствующей информацией", - говорится в сообщении.
В Google объяснили, что нужный результат чаще всего можно найти на первых страницах, иногда необходимо продолжить поиск. Так, большинство людей, которым нужна дополнительная информация, обычно просматривают до четырех страниц результатов поиска.
Отмечается, что благодаря этому обновлению люди смогут легко просматривать много различных результатов, прежде чем нажать кнопку "Узнать больше".
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