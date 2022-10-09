Об этом сообщает 9to5google.com.

В Google создали новый инструмент, позволяющий удалить личные данные из результатов поиска.

В приложении Google на Android появилась новая вкладка "Результаты о вас" (Results about you). В этом меню можно запросить у Google удаление результатов поиска, содержащих личные данные: номер телефона, домашний адрес, адрес электронной почты и т.д.

В этой вкладке можно узнать, какие данные о пользователе доступны в поисковой в выдаче.

После того как выберете, как пользователь выбирает данные, которые хочет удалить о себе, Google просит указать причину. Далее должен появиться статус запроса: "одобрено" или "выполняется".

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