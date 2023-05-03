Google в Украине открывает курс об искусственном интеллекте для развития бизнеса
В Украине Google запускает онлайн-курс "Основы AI", чтобы помочь с овладением техническими специальностями и получить практические навыки использования искусственного интеллекта
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Курс будет полезен людям, которые уже слышали об искусственном интеллекте и машинном обучении, но пока не пытались применять его в своей работе. Программа построена по принципу от простого к сложному.
Цель, которую ставит перед собой Google – это показать украинцам, какие мощные возможности создают AI (artificial intelligence – искусственный интеллект) и ML (machine learning – машинное обучение).
Онлайн-курс "Основы AI" пройдет на украинском языке и продлится 4 недели: с 16 мая по 8 июня.
Программа:
- Что такое AI и зачем он нужен;
- Какие готовые решения на основе AI можно применять в разных сферах – от маркетинга до управления заведениями;
- Стратегии внедрения ML в компании;
- Нюансы построения технической команды для работы с ML;
- Как использовать готовые ML-решения без опыта кодирования.
"Участники прослушают лекции и воркшопы, а также получат индивидуальные консультации от спикеров Google и других компаний. Кроме того, за правильные ответы можно получить награды", - пишут в пресс-службе.
Зарегистрироваться на курс "Основы AI".
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