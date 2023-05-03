Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Курс будет полезен людям, которые уже слышали об искусственном интеллекте и машинном обучении, но пока не пытались применять его в своей работе. Программа построена по принципу от простого к сложному.

Цель, которую ставит перед собой Google – это показать украинцам, какие мощные возможности создают AI (artificial intelligence – искусственный интеллект) и ML (machine learning – машинное обучение).

Онлайн-курс "Основы AI" пройдет на украинском языке и продлится 4 недели: с 16 мая по 8 июня.

Программа:

Что такое AI и зачем он нужен;

Какие готовые решения на основе AI можно применять в разных сферах – от маркетинга до управления заведениями;

Стратегии внедрения ML в компании;

Нюансы построения технической команды для работы с ML;

Как использовать готовые ML-решения без опыта кодирования.

"Участники прослушают лекции и воркшопы, а также получат индивидуальные консультации от спикеров Google и других компаний. Кроме того, за правильные ответы можно получить награды", - пишут в пресс-службе.

Зарегистрироваться на курс "Основы AI".