Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Google удалит аккаунты, которые были не активны более двух лет

Google удалит аккаунты, которые были не активны более двух лет

16 мая, 2023 вторник
21:40
Технологии

Американская компания Google, принадлежащая Alphabet, с декабря начнет удалять аккаунты, более двух лет не активные

Об этом говорится в заявлении компании.

"Чтобы уменьшить этот риск, мы обновляем нашу политику бездействия для аккаунтов Google до 2 лет во всех наших продуктах. Начиная с конца этого года, если аккаунт Google не использовался или не входил в него по крайней мере 2 лет, мы можем удалить аккаунт и его содержимое, в том числе содержимое в Google Workspace (Gmail, Документы, Диск, Meet, Календарь), YouTube и Google Фото", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что компания будет применять поэтапный подход, начиная с аккаунтов, которые были созданы и больше никогда не использовались. А перед удалением аккаунта Google отправит несколько сообщений, как на адрес электронной почты аккаунта, так и на адрес для восстановления. Отныне неактивные пользователи будут получать уведомления.

Читайте также: Google в Украине открывает курс об искусственном интеллекте для развития бизнеса

"Простейший способ поддерживать активность аккаунта - это заходить по крайней мере раз в 2 года. Если вы недавно входили в свою аккаунт Google или любую из наших служб, ваша аккаунт считается активной и не будет удалена", - объясняют в ведомстве.

В то же время, изменения не касаются организаций, например компаний или университетов.

В Google подчеркнули, что эти действия предпринимаются с целью предотвращения угроз безопасности данных и взломов.

  • Google планирует добавить новые функции в поиск изображений, чтобы уменьшить распространение дезинформации.
Новости
Мир
Наука
США
Читайте также:
Вибухи, Луганськ
15 мая, 2023 понедельник
В Луганской области враг уже потерял тыловые позиции, - глава ВА Северодонецкого района Власенко
Бахмут
15 мая, 2023 понедельник
Враги попали в бахмутскую ловушку, - Череватый
F-16
13 мая, 2023 суббота
США могут предлагать Украине самолеты F-16 в обмен на проведение реформ, - британский эксперт
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.24
    Покупка 37.24
    Продажа 37.8
  • EUR
    Покупка 40.48
    Продажа 41.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
16 мая
23:27
Создан международный реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины
23:20
Обновлено
В Белом доме прокомментировали предложения мирной инициативы африканских стран по завершению войны в Украине
23:00
Live
"Интер" – "Милан" 0:0: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
22:58
Нам нужны истребители для создания совершенной системы ПВО, - Зеленский на саммите Совета Европы
22:46
На открытии 76-го Каннского кинофестиваля Катрин Денев зачитала стихотворение Леси Украинки
22:37
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Великобритания и Нидерланды будут работать над созданием коалиции истребителей для Украины
22:14
Аналитика
Сергей Згурец
Нетипичная ночная атака, враг впервые применил значительное количество гиперзвуковых ракет воздушного старта. Колонка Сергея Згурца
21:57
Эксклюзив
Почти год заблокирована работа Львовской областной ТИК, - общественный деятель Радь
21:44
В США предположили, что российские кинжалы повредили Patriot, в ВСУ не комментируют
21:18
Галактика Млечный Путь может иметь другую форму, чем считали ранее
21:16
Обновлено
Отстраненному главе ВСУ Князеву сообщили о подозрении в получении взятки
21:03
Место русные с ее "кинжалами" – в аду: Порошенко везет на фронт новую партию техники
21:00
Обзор
Исключительная ракетная атака, ВСУ идут вперед вокруг Бахмута, Россия просит дроны у Ирана и говорит об "уничтоженной" Patriot. Мировые СМИ об Украине 16 мая
21:00
Эксклюзив
Жеваго о "пленках" по делу Князева: расскажу правоохранителям все, что знаю, и готов давать показания
20:55
США наложили санкции на хакера из РФ Матвеева и объявили вознаграждение за данные о нем
20:30
Энергоатом: оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу
20:27
В Италии изъяли около 3 тонн кокаина, который везли в Армению
20:24
Эксклюзив
Константин Жеваго
Не знаком с Князевым и никогда с ним даже не говорил, - Жеваго
20:19
Экс-посол США в РФ: России нельзя доверять, любые вопросы нужно решать с позиции силы и уверенности
20:07
OPINION
Пригожин – агент Буданова, а Герасимова пора расстрелять
20:01
Обновлено
Масштабные финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов: подсанкционному олигарху Фуксу объявили подозрение
19:52
"Русский самолет, иди...": В Грузии протестуют против возобновления авиасообщения с РФ
19:50
Враги за день нанесли 27 ракетных и 37 авиаударов, а также совершили 20 обстрелов из РСЗО, — Генштаб
19:08
ракета Storm Shadow
Украина уже начала применять ракеты большой дальности, - CNN
19:02
Буданов намекнул на причастность Украины к ликвидации приспешников Кремля и оценил способность РФ противостоять контрнаступлению ВСУ
19:00
Обзор
Победные новости 447-го дня войны: армия РФ находится в катастрофической ситуации в Бахмуте, а олигарху Фуксу объявили подозрение
18:59
Amnesty International
Больше всего за 5 лет: в мире в прошлом году казнили почти 900 человек, - Amnesty International
18:49
Саммит Совета Европы поддержит трибунал для РФ и элементы мирного плана Зеленского, - президент ПАСЕ Кокс
18:42
Туроператоры России прогнозируют катастрофический сезон в Крыму
18:20
В Польше открыли медцентр для обслуживания украинских беженцев
18:18
Эксклюзив
Лукашенко
Планы Лукашенко рушатся, он уже боится за своих сыновей, - представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси
18:07
OPINION
Юрий Бутусов
Появление в сети видео с работой ПВО играет на руку врагу
18:03
"Вызывает сомнения в европейском курсе страны": в ЕС отреагировали на возобновление авиасообщения между Грузией и РФ
17:49
Глава ПАСЕ Кокс: Украина должна провести выборы несмотря на войну, это обязательство по уставу Совета Европы
17:38
Эксклюзив
Китай
Нет оснований полагать, что Китай мог быть предупрежден о ночном обстреле Киева и задержал приезд своего представителя, - дипломат Литвин
17:37
Германия передала 34 пикапа для Сил обороны Украины
17:25
Посол Украины в Турции оценил перспективы продления "зернового соглашения" после 18 мая
17:25
Германия вслед за Британией исключила передачу собственных истребителей Украине
17:13
Маляр: ВСУ освободили 20 кв. км пригорода Бахмута, но враг понемногу продвигается в городе, разрушая его артиллерией
17:00
В Одессе нашли повешенного военного
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV