Google удалит аккаунты, которые были не активны более двух лет
Американская компания Google, принадлежащая Alphabet, с декабря начнет удалять аккаунты, более двух лет не активные
Об этом говорится в заявлении компании.
"Чтобы уменьшить этот риск, мы обновляем нашу политику бездействия для аккаунтов Google до 2 лет во всех наших продуктах. Начиная с конца этого года, если аккаунт Google не использовался или не входил в него по крайней мере 2 лет, мы можем удалить аккаунт и его содержимое, в том числе содержимое в Google Workspace (Gmail, Документы, Диск, Meet, Календарь), YouTube и Google Фото", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что компания будет применять поэтапный подход, начиная с аккаунтов, которые были созданы и больше никогда не использовались. А перед удалением аккаунта Google отправит несколько сообщений, как на адрес электронной почты аккаунта, так и на адрес для восстановления. Отныне неактивные пользователи будут получать уведомления.
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"Простейший способ поддерживать активность аккаунта - это заходить по крайней мере раз в 2 года. Если вы недавно входили в свою аккаунт Google или любую из наших служб, ваша аккаунт считается активной и не будет удалена", - объясняют в ведомстве.
В то же время, изменения не касаются организаций, например компаний или университетов.
В Google подчеркнули, что эти действия предпринимаются с целью предотвращения угроз безопасности данных и взломов.
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