Google удалит аккаунты, которые были не активны более двух лет

Об этом говорится в заявлении компании.

"Чтобы уменьшить этот риск, мы обновляем нашу политику бездействия для аккаунтов Google до 2 лет во всех наших продуктах. Начиная с конца этого года, если аккаунт Google не использовался или не входил в него по крайней мере 2 лет, мы можем удалить аккаунт и его содержимое, в том числе содержимое в Google Workspace (Gmail, Документы, Диск, Meet, Календарь), YouTube и Google Фото", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что компания будет применять поэтапный подход, начиная с аккаунтов, которые были созданы и больше никогда не использовались. А перед удалением аккаунта Google отправит несколько сообщений, как на адрес электронной почты аккаунта, так и на адрес для восстановления. Отныне неактивные пользователи будут получать уведомления.

Читайте также: Google в Украине открывает курс об искусственном интеллекте для развития бизнеса

"Простейший способ поддерживать активность аккаунта - это заходить по крайней мере раз в 2 года. Если вы недавно входили в свою аккаунт Google или любую из наших служб, ваша аккаунт считается активной и не будет удалена", - объясняют в ведомстве.

В то же время, изменения не касаются организаций, например компаний или университетов.

В Google подчеркнули, что эти действия предпринимаются с целью предотвращения угроз безопасности данных и взломов.