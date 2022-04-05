Google удалил сайт министерства обороны России из поиска
Google полностью удалил из поисковой выдачи сайт министерства обороны Российской Федерации
Вместо минобороны РФ в поиске выдает статью о министерстве в "Википедии", социальных сетях в Facebook и "ВКонтакте" и канал YouTube.
В то же время сайт Министерства обороны Украины по-прежнему выдает первым в поиске.
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