Вместо минобороны РФ в поиске выдает статью о министерстве в "Википедии", социальных сетях в Facebook и "ВКонтакте" и канал YouTube.

В то же время сайт Министерства обороны Украины по-прежнему выдает первым в поиске.



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