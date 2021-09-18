Google требует от соратников Навального удалить из Google Docs документы со списками кандидатов "Умного голосования"
Компания Google потребовала от соратников заключенного российского политика Алексея Навального удалить из Google Docs документы со списками кандидатов, рекомендованных "Умным голосованием"
Об этом сообщает Meduza .
В письме от Google, скрин которого команда Навального выложила в своем телеграмм-канале, отмечается, что ссылки на эти документы были внесены в реестр запрещенных материалов Роскомнадзора.
"Если вы не удалите указанные материалы, Google может быть вынужден заблокировать доступ к ним", - заявили в компании.
В одном из документов содержатся рекомендации относительно голосования на выборах в Государственную думу РФ, в другом - рекомендации по местным выборам.
17 сентября приложение "Навальный" с функцией "умного голосования" было удалено из российских магазинов Google и Apple. The New York Times и Bloomberg утверждают, что в Google пошли на удаление приложения под угрозой уголовного преследования своих сотрудников.
18 сентября о блокировании бота "Умного голосования" объявил основатель Telegram Павел Дуров. Он объяснил это необходимостью соблюдения законодательства в "день тишины".
Сайт "Умного голосования" блокируется в России уже несколько недель. Роскомнадзор также потребовал от корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять сервисам обходить блокировки.
- 17-19 сентября 2021 в РФ происходит трехдневное голосование на "выборах" в Госдуму
- Напомним, 17 сентября Google и Apple удалили приложение соратников оппозиционера Алексея Навального с "Умным голосованием" из Google Play и App Store.
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