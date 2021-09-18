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Google требует от соратников Навального удалить из Google Docs документы со списками кандидатов "Умного голосования"

18 сентября, 2021 суббота
15:47
Мир Умное голосование

Компания Google потребовала от соратников заключенного российского политика Алексея Навального удалить из Google Docs документы со списками кандидатов, рекомендованных "Умным голосованием"

Об этом сообщает Meduza .

В письме от Google, скрин которого команда Навального выложила в своем телеграмм-канале, отмечается, что ссылки на эти документы были внесены в реестр запрещенных материалов Роскомнадзора.

"Если вы не удалите указанные материалы, Google может быть вынужден заблокировать доступ к ним", - заявили в компании.

В одном из документов содержатся рекомендации относительно голосования на выборах в Государственную думу РФ, в другом - рекомендации по местным выборам.

17 сентября приложение "Навальный" с функцией "умного голосования" было удалено из российских магазинов Google и Apple. The New York Times и Bloomberg утверждают, что в Google пошли на удаление приложения под угрозой уголовного преследования своих сотрудников.

18 сентября о блокировании бота "Умного голосования" объявил основатель Telegram Павел Дуров. Он объяснил это необходимостью соблюдения законодательства в "день тишины".

Сайт "Умного голосования" блокируется в России уже несколько недель. Роскомнадзор также потребовал от корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять сервисам обходить блокировки.

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Россия
Google
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