Google Translate больше не доступен в Китае
Google закрыл для Китая доступ к сервису Translate – это одно из немногих приложений компании, до сих пор работавшее в стране
Об этом сообщает Bloomberg .
"Мы ограничили доступ к Google Translate в материковом Китае из-за низкого уровня использования", – так объясняет свое решение компания.
Прекращение работы переводного сервиса связано с ухудшением отношений между США и Китаем, это было сделано для защиты конфиденциальных технологий и интеллектуальной собственности, заявляет Bloomberg.
Издание напоминает, что поисковая система Google не работает в Китае с 2010 года из-за правительственной цензуры. В 2017 году компания сделала Translate доступным пользователям из Китая через специальный вебсайт и приложение для смартфона. Google также рассматривал возможность создания отдельного прототипа поискового сервиса исключительно для китайского рынка, однако позже этот проект был закрыт.
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