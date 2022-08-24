Google создал дудл ко Дню Независимости Украины

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В этом году название компании написано желто-голубой полоской. На праздничном логотипе изображены силуэты смотрящих в небо людей, а белая птица несет в клюве желто-голубую ленту. Также можно различить морские волны. А снизу также есть треугольники, похожие на горы.

После нажатия на картинку пользователя опрокидывает на страницу, содержащую информацию об этом празднике.

Укрпочта выпустила ко Дню Независимости блок "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые", состоящий из марки из шести иллюстраций, показывающих последние шесть месяцев восьмилетней войны украинского народа с оккупантами.

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