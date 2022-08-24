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Google создал дудл ко Дню Независимости Украины

24 августа, 2022 среда
07:20
Общество Google создал дудл ко Дню Независимости Украины

Поисковая система Google представила новый дудл, посвятивший Дню Независимости Украины

Он доступен на стартовой странице поисковика.

В этом году название компании написано желто-голубой полоской. На праздничном логотипе изображены силуэты смотрящих в небо людей, а белая птица несет в клюве желто-голубую ленту. Также можно различить морские волны. А снизу также есть треугольники, похожие на горы.

После нажатия на картинку пользователя опрокидывает на страницу, содержащую информацию об этом празднике.

  • Укрпочта выпустила ко Дню Независимости блок "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые", состоящий из марки из шести иллюстраций, показывающих последние шесть месяцев восьмилетней войны украинского народа с оккупантами.

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